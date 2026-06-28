Ako sa odmilovať za 12 minút. Vďaka šiestim otázkam psychológa Arthura zistíte pravdu o vašom vzťahu
Mozog vás môže klamať.
Myslíte si, že ste zamilovaní? Podľa psychológa Arthura Arona možno odpoveď nenájdete v srdci, ale v niekoľkých jednoduchých otázkach. Na Instagrame na ne upozornil profil Vzťahová terapia, ktorý predstavil takzvaný „deromantizačný protokol“ – súbor šiestich otázok, ktoré majú človeku pomôcť odlíšiť skutočnú lásku od idealizácie, spomienok či citovej závislosti.
Mozog nás klame
Aron, ktorý sa dlhé roky venoval výskumu medziľudských vzťahov a procesom zaľúbenia, vychádzal z myšlienky, že mozog si často vytvára obraz partnera, ktorý nemusí zodpovedať realite. Keď sa pozrieme na vzťah bez ilúzií, môže vraj zistiť, či miluje konkrétneho človeka alebo len predstavu o ňom.
Práve na to slúži jeho „deromantizačný protokol“, ktorý pozostáva zo šiestich otázok a nemal by vám zabrať viac ako 12 minút. Zaujímavé pritom je, že nejde o otázky zamerané na city, ale na konkrétne fakty, správanie a každodennú realitu vzťahu.
6. Čo by ste poradili najlepšej kamarátke?
Ak sa ocitneme v silných emóciách, často strácame schopnosť pozrieť sa na situáciu objektívne. Preto Aron odporúča predstaviť si, že rovnaký vzťah prežíva najlepšia kamarátka alebo najlepší kamarát. „Keby bola na mojom mieste moja najlepšia kamarátka, čo by som jej povedal(a)?“ znie šiesta otázka protokolu.
Práve odstup totiž dokáže odhaliť pravdu, ktorú si pri vlastnom príbehu nechceme priznať. „Keď odstrániš emócie, pravda je hlasná a jasná,“ vysvetlil profil Vzťahová terapia.
5. Kým ste sa pri tomto človeku stali?
Vzťahy nás menia – niekedy k lepšiemu, niekedy naopak. Piata otázka preto smeruje do vlastného vnútra. „Kým som sa pri tomto človeku stal(a)? Lepšou alebo horšou verziou samého seba?“ pýta sa psychológ Aron, ktorý upozorňuje, že zdravý vzťah by mal osobe pomáhať rásť. Ak však partnerstvo vedie k neustálej úzkosti, strate sebavedomia alebo pocitu, že človek prestáva byť sám sebou, môže ísť o varovný signál.
„Ak ťa ‚láska‘ prinútila stratiť samého seba, nie je to láska,“ uviedol autor protokolu. Podľa neho by sme si mali úprimne odpovedať na otázku, či sme dnes pokojnejší, silnejší a spokojnejší ako pred vzťahom, alebo sa naopak cítime menší, neistí a vyčerpaní.