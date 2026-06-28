Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ako sa odmilovať za 12 minút. Vďaka šiestim otázkam psychológa Arthura zistíte pravdu o vašom vzťahu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Seltz Limone e Sale / Ilustračný obrázok

Taliani si v horúčavách dávajú do pitia tajnú ingredienciu. Zabráni prehriatiu a ešte aj chutí sviežo

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Kvôli manipulátorovi odišla deň pred Vianocami z domu. Kamila Magálová mala vzor vo svojej omame

Hana Lasicová s otcom Milanom Lasicom a tetou Emíliou Vášáryovou / Hana Lasicová s partnerom

Okamžite si s ním sprav dieťa, radila jej teta Milka. Hana Lasicová je vo vzťahu, v ktorom sa nemusí holiť

Ilustračné obrázky.

Kedy polievať záhradu počas horúčav? Jedna časť dňa je najideálnejšia, zhodujú sa experti

Veľký test ventilátorov: Jeden údaj rozhoduje viac než cena. Tieto modely obstáli najlepšie

Ilustračné obrázky.

Kedy polievať záhradu počas horúčav? Jedna časť dňa je najideálnejšia, zhodujú sa experti

Seltz Limone e Sale / Ilustračný obrázok

Taliani si v horúčavách dávajú do pitia tajnú ingredienciu. Zabráni prehriatiu a ešte aj chutí sviežo

Ilustračné obrázky.

Veľký test bielych rožkov zo slovenských obchodov. Najlacnejšie alternatívy zaostali v chuti aj kvalite

Hana Lasicová s otcom Milanom Lasicom a tetou Emíliou Vášáryovou / Hana Lasicová s partnerom

Okamžite si s ním sprav dieťa, radila jej teta Milka. Hana Lasicová je vo vzťahu, v ktorom sa nemusí holiť

Radkin Honzák

Uznávaný psychiater Radkin Honzák: Vďaka týmto 8 veciam sa nezbláznite zo života. Vieme byť rovnako blbí

Ilustračné obrázky

Veľký test slovenských masiel ukázal, ktoré značky stoja za to. Nie všetky chutia tak, ako by ste čakali

Ilustračné obrázky.

Kedy polievať záhradu počas horúčav? Jedna časť dňa je najideálnejšia, zhodujú sa experti

Denisa Hurban Baránková s manželom a trénerom Vladimírom.

Bol len meter od nej, auto sa mu vyhlo. Manžel olympioničky Denisy Hurban Baránkovej vie, aká bola úžasná

Seltz Limone e Sale / Ilustračný obrázok

Taliani si v horúčavách dávajú do pitia tajnú ingredienciu. Zabráni prehriatiu a ešte aj chutí sviežo

Ilustračné obrázky.

Veľký test bielych rožkov zo slovenských obchodov. Najlacnejšie alternatívy zaostali v chuti aj kvalite

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ako sa odmilovať za 12 minút. Vďaka šiestim otázkam psychológa Arthura zistíte pravdu o vašom vzťahu

Ilustračný obrázok / Psychológ Arthur Aron
Ilustračný obrázok / Psychológ Arthur Aron — Foto: Gemini/Dobré noviny; Reprofoto YouTube - UC Berkeley

Mozog vás môže klamať.

Myslíte si, že ste zamilovaní? Podľa psychológa Arthura Arona možno odpoveď nenájdete v srdci, ale v niekoľkých jednoduchých otázkach. Na Instagrame na ne upozornil profil Vzťahová terapia, ktorý predstavil takzvaný „deromantizačný protokol“ – súbor šiestich otázok, ktoré majú človeku pomôcť odlíšiť skutočnú lásku od idealizácie, spomienok či citovej závislosti.

PREHRAŤ VIDEO

Mozog nás klame

Aron, ktorý sa dlhé roky venoval výskumu medziľudských vzťahov a procesom zaľúbenia, vychádzal z myšlienky, že mozog si často vytvára obraz partnera, ktorý nemusí zodpovedať realite. Keď sa pozrieme na vzťah bez ilúzií, môže vraj zistiť, či miluje konkrétneho človeka alebo len predstavu o ňom.

Ilustračná fotografia / Psychológ John Gottman s manželkou Julie, s ktorou je 35 rokov.
Prečítajte si tiež: Štyri veci ničia každé manželstvo. Psychológ po 50 rokoch výskumu vie, ako zabrániť manželskej apokalypse

Práve na to slúži jeho „deromantizačný protokol“, ktorý pozostáva zo šiestich otázok a nemal by vám zabrať viac ako 12 minút. Zaujímavé pritom je, že nejde o otázky zamerané na city, ale na konkrétne fakty, správanie a každodennú realitu vzťahu.

PREHRAŤ VIDEO

6.  Čo by ste poradili najlepšej kamarátke?

Ak sa ocitneme v silných emóciách, často strácame schopnosť pozrieť sa na situáciu objektívne. Preto Aron odporúča predstaviť si, že rovnaký vzťah prežíva najlepšia kamarátka alebo najlepší kamarát. „Keby bola na mojom mieste moja najlepšia kamarátka, čo by som jej povedal(a)?“ znie šiesta otázka protokolu.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Spoznajte osem viet, ktoré hovoria toxickí kamaráti. Také vzťahy treba prehodnotiť, upozorňuje odborníčka

Práve odstup totiž dokáže odhaliť pravdu, ktorú si pri vlastnom príbehu nechceme priznať. „Keď odstrániš emócie, pravda je hlasná a jasná,“ vysvetlil profil Vzťahová terapia.

Instagram Post
Príspevok používateľa Vzťahový (individuálny & párový) | Osobnostný koučing (@vztahovaterapia)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

5. Kým ste sa pri tomto človeku stali?

Vzťahy nás menia – niekedy k lepšiemu, niekedy naopak. Piata otázka preto smeruje do vlastného vnútra. „Kým som sa pri tomto človeku stal(a)? Lepšou alebo horšou verziou samého seba?“ pýta sa psychológ Aron, ktorý upozorňuje, že zdravý vzťah by mal osobe pomáhať rásť. Ak však partnerstvo vedie k neustálej úzkosti, strate sebavedomia alebo pocitu, že človek prestáva byť sám sebou, môže ísť o varovný signál.

Ilustračná fotografia / Manželská terapeutka Melissa Divaris Thompsonová
Prečítajte si tiež: Nielen nevera ničí dnešné manželstvá. Týchto 12 vecí rozhodne o tom, či spolu zostarnete

„Ak ťa ‚láska‘ prinútila stratiť samého seba, nie je to láska,“ uviedol autor protokolu. Podľa neho by sme si mali úprimne odpovedať na otázku, či sme dnes pokojnejší, silnejší a spokojnejší ako pred vzťahom, alebo sa naopak cítime menší, neistí a vyčerpaní.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Prečo periem so soľou? Pridajte trochu soli do pracieho cyklu a na vlastné oči uvidíte, čo sa stane!

Prečo periem so soľou? Pridajte trochu soli do pracieho cyklu a na vlastné oči uvidíte, čo sa stane!

Stačí NALIAŤ do kvetináča a svoj LOPATKOVEC nespoznáte: Explózia kvetov, akú ste nevideli!

Stačí NALIAŤ do kvetináča a svoj LOPATKOVEC nespoznáte: Explózia kvetov, akú ste nevideli!

Dávate ZEMIAKY do studenej alebo horúcej vody? Dôležitý ROZDIEL, o ktorom by mal vedieť úplne každý!

Dávate ZEMIAKY do studenej alebo horúcej vody? Dôležitý ROZDIEL, o ktorom by mal vedieť úplne každý!

Už mi ani nenapadne vyvárať utierky: Túto fintu mi poradila pani kuchárka zo školy – kto neskúsi, neuverí!

Už mi ani nenapadne vyvárať utierky: Túto fintu mi poradila pani kuchárka zo školy – kto neskúsi, neuverí!

Plný hrniec

Ako pripraviť dokonale šťavnatú krkovičku v rúre? Držte sa tohoto receptu!

Ako pripraviť dokonale šťavnatú krkovičku v rúre? Držte sa tohoto receptu!

Ľahký a výborný cestovinový šalát so šunkou a kukuricou!

Ľahký a výborný cestovinový šalát so šunkou a kukuricou!

10 minút a máte zásobu MASCARPONE do všetkých nepečených dezertov: Už ho nekupujem v obchode – s týmto naplníte všetko!

10 minút a máte zásobu MASCARPONE do všetkých nepečených dezertov: Už ho nekupujem v obchode – s týmto naplníte všetko!

Špičková domáca paštéta na cesty, alebo rýchlu večeru: Vyskúšajte a na paštéty z obchodu v momente zabudnete!

Špičková domáca paštéta na cesty, alebo rýchlu večeru: Vyskúšajte a na paštéty z obchodu v momente zabudnete!

Zdravé tipy

Po 60-tke ma začala trápiť DNA a bolesti kĺbov: Tento RECEPT mi pomohol najrýchlejšie!

Po 60-tke ma začala trápiť DNA a bolesti kĺbov: Tento RECEPT mi pomohol najrýchlejšie!

Kurkuma dokáže zázraky: Skúste si dať štipku každý deň a na týchto 14 problémov zabudnete!

Kurkuma dokáže zázraky: Skúste si dať štipku každý deň a na týchto 14 problémov zabudnete!

Už dva týždne pijem namiesto obyčajnej vody tento zázrak: Po 50-tke som konečne SCHUDLA, zmizli problémy s trávením a lepšie spávam!

Už dva týždne pijem namiesto obyčajnej vody tento zázrak: Po 50-tke som konečne SCHUDLA, zmizli problémy s trávením a lepšie spávam!

Po 60-tke som konečne schudla, zbavila sa opuchov a už pár rokov neviem, čo sú alergie: TU je recept!

Po 60-tke som konečne schudla, zbavila sa opuchov a už pár rokov neviem, čo sú alergie: TU je recept!

Už ste čítali?

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.