Bol len meter od nej, auto sa mu vyhlo. Manžel olympioničky Denisy Hurban Baránkovej vie, aká bola úžasná
Práve Vladimír Hurban, ktorý bol nielen jej životným partnerom, ale aj trénerom, zostal pri nej až do konca.
Len málokto dokáže pochopiť, ako sa mohla odohrať tragédia, ktorá pripravila Slovensko o jednu z z najúspešnejších lukostrelkýň. Keď sa Denisa Hurban Baránková po nedeľňajšej búrke vybrala spolu s manželom Vladimírom pozrieť na škody v bratislavskej Petržalke, mal to byť obyčajný večer. Namiesto toho sa zmenil na drámu s najtragickejším koncom. Dvadsaťštyriročná dvojnásobná olympionička a úspešná lukostrelkyňa po vážnej nehode v nemocnici podľahla zraneniam a za sebou zanechala zroneného manžela, rodinu, priateľov aj celú športovú obec. Práve Vladimír Hurban, ktorý bol nielen jej životným partnerom, ale aj trénerom, pri nej zostal až do konca.
Všetko sa začalo jednou súťažou
K lukostreľbe sa Denisa Baránková dostala nenápadne. „Nikdy som nebola veľmi expresívny človek. Skôr som patrila k tým, ktorí si hľadia svoje a fungujú ako takí samotári,“ spomínala v 24 podcaste. Zlom prišiel vo chvíli, keď ju otec zobral na lukostreleckú súťaž. Atmosféra medzi mladými športovcami ju okamžite očarila.
„Atmosféra na súťaži ma natoľko nadchla, že som začala rodičov presviedčať, že si to chcem vyskúšať. Hovorila som im, že ma lukostreľba zaujala, že chcem vlastný luk a venovať sa jej naplno. Rodičia si najprv mysleli, že je to len chvíľkové nadšenie a že ma to po mesiaci či dvoch prejde,“ hovorila. Lenže rodičia sa mýlili. Na prvé Vianoce dostala svoj prvý drevený luk a odvtedy sa jej život navždy spojil s týmto športom.
Pokojná bojovníčka
Denisa vedela, že lukostreľba si vyžaduje nielen talent, ale aj silnú psychiku. „Myslím si, že človek by na tento šport mal mať určitý typ povahy. Často sa hovorí, že lukostrelci sú pokojní, vyrovnaní a vedia sa sústrediť,“ vysvetľovala. Zároveň otvorene priznávala, že ani športovci nie sú bez emócií. „Sama si občas na tréningu poriadne zanadávam. Keď človek venuje tréningu obrovské množstvo času a úsilia a potom pokazí niečo zdanlivo jednoduché, dokáže ho to poriadne nahnevať,“ vravela.
Práve disciplína, vytrvalosť a schopnosť nevzdávať sa ju dostali medzi najlepších lukostrelcov Slovenska. Osobitné miesto v jej živote mal manžel Vladimír Hurban, ktorý nebol len jej životným partnerom, ale aj trénerom.
„Úloha môjho trénera Vladimíra Hurbana je obrovská. Pozná ma odmalička, keďže spolu trénujeme prakticky od mojich začiatkov. Všetky moje úspechy sú vďaka nemu, respektíve aj vďaka jeho otcovi,“ hovorila o mužovi svojho života. Spoločne plánovali sezóny, pripravovali sa na súťaže a riešili technické aj mentálne aspekty športu.
„Je to tréner, ktorý dokáže športovca upokojiť, ale keď treba, vie ho aj vyburcovať a povzbudiť. Občas vie urobiť jedno, občas druhé,“ vravela s láskou o Vladimírovi. Len nedávno si dvojica povedala svoje áno a zdalo sa, že pred sebou majú dlhé spoločné roky plné športových aj osobných úspechov. Všetko zmenila osudná nehoda.