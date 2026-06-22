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Keď takmer zomrel vo Vietname, prehodnotil svoj život. Miro Šmajda už nechce, aby ho ľudia ľutovali
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Keď takmer zomrel vo Vietname, prehodnotil svoj život. Miro Šmajda už nechce, aby ho ľudia ľutovali

Miro Šmajda / V SuperStar.
Miro Šmajda / V SuperStar. — Foto: Instagram/miro.smajda, YouTube/Adéla Nováčková - CZ/SK Superstar

Dokedy? pýtal sa samého seba.

Po dlhom období vzťahov je slobodný, sústredí sa na prácu a o svojich ťažkostiach nahlas nehovorí, pretože nechce, aby ho niekto ľutoval. Miro Šmajda sa do pamätí Slovákov zapísal nielen svojím speváckym výkonom v SuperStar, ale aj nezabudnuteľnou vizážou, z ktorej fanúšičky šaleli. Známy spevák dodnes aktívne tvorí, venuje sa umeniu a hoci mu niektorí vyčítajú, že sa na domovinu vykašľal, vraví, že to tak vôbec nie je. Iba venuje svoj čas tomu, čo ho napĺňa – po hororovej udalosti z Vietnamu si totiž uvedomuje, aký je život krehký.

Pochopil, že otec sa už nevráti

Mal krásne detstvo, no nebolo len o bezstarostných chvíľach plných pohody. Rodičia Mira Šmajdu sa totiž rozviedli a on už ako malý chlapec musel pochopiť, že láska niekedy jednoducho nestačí. „Bol som malý, ale pamätám sa na ich hádky i to, ako bol otec čoraz menej doma. To, že sa k nám už nikdy nevráti, som pochopil, až keď som mal 10 rokov. Dieťaťu sa také veci ťažko vysvetľujú. Mal som s oboma fantastický vzťah a o to ťažšie bolo pre mňa prijať realitu,“ vysvetlil pre Nový Čas.

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Príspevok používateľa Miro Smajda (@miro.smajda)
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Po rozvode zostal žiť s mamou, ktorej s výchovou pomáhala aj babička. Tá sa z Moravy presťahovala do Košíc, kde známy spevák vyrastal, a venovala vnukovi všetok čas, kým bola jeho mama v práci. S otcom sa ich puto na istý čas pretrhlo, no neskôr si k sebe znova našli cestu a podporu oboch rodičov navyše pocítil aj počas SuperStar, vďaka ktorej sa stal hviezdou.

Miro Šmajda.
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Presrandoval sa až do veľkého finále

Vtedy len 21-ročný Miro Šmajda spôsobil svojou účasťou v obľúbenej súťaži absolútny ošiaľ. Fanúšičky z neho šaleli a jeho tvár si vďaka výraznému speváckemu výkonu zapamätal snáď každý. Stal sa nezabudnuteľnou súčasťou známej šou, hoci pôvodne sa mu do nej ísť nechcelo.

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„Prihlásili ma kamošky, mne sa do toho strašne nechcelo. Vždy som bol pankáč, mal som metalovú kapelu, skúšali sme v garáži... SuperStar som vnímal ako niečo komerčné, na výške som študoval architektúru. Mal som ambíciu, ale vravel som si, že nie som prototyp na tento biznis,“ spomínal známy spevák v podcaste Návraty.

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