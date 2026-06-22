Keď takmer zomrel vo Vietname, prehodnotil svoj život. Miro Šmajda už nechce, aby ho ľudia ľutovali
Dokedy? pýtal sa samého seba.
Po dlhom období vzťahov je slobodný, sústredí sa na prácu a o svojich ťažkostiach nahlas nehovorí, pretože nechce, aby ho niekto ľutoval. Miro Šmajda sa do pamätí Slovákov zapísal nielen svojím speváckym výkonom v SuperStar, ale aj nezabudnuteľnou vizážou, z ktorej fanúšičky šaleli. Známy spevák dodnes aktívne tvorí, venuje sa umeniu a hoci mu niektorí vyčítajú, že sa na domovinu vykašľal, vraví, že to tak vôbec nie je. Iba venuje svoj čas tomu, čo ho napĺňa – po hororovej udalosti z Vietnamu si totiž uvedomuje, aký je život krehký.
Pochopil, že otec sa už nevráti
Mal krásne detstvo, no nebolo len o bezstarostných chvíľach plných pohody. Rodičia Mira Šmajdu sa totiž rozviedli a on už ako malý chlapec musel pochopiť, že láska niekedy jednoducho nestačí. „Bol som malý, ale pamätám sa na ich hádky i to, ako bol otec čoraz menej doma. To, že sa k nám už nikdy nevráti, som pochopil, až keď som mal 10 rokov. Dieťaťu sa také veci ťažko vysvetľujú. Mal som s oboma fantastický vzťah a o to ťažšie bolo pre mňa prijať realitu,“ vysvetlil pre Nový Čas.
Po rozvode zostal žiť s mamou, ktorej s výchovou pomáhala aj babička. Tá sa z Moravy presťahovala do Košíc, kde známy spevák vyrastal, a venovala vnukovi všetok čas, kým bola jeho mama v práci. S otcom sa ich puto na istý čas pretrhlo, no neskôr si k sebe znova našli cestu a podporu oboch rodičov navyše pocítil aj počas SuperStar, vďaka ktorej sa stal hviezdou.
Presrandoval sa až do veľkého finále
Vtedy len 21-ročný Miro Šmajda spôsobil svojou účasťou v obľúbenej súťaži absolútny ošiaľ. Fanúšičky z neho šaleli a jeho tvár si vďaka výraznému speváckemu výkonu zapamätal snáď každý. Stal sa nezabudnuteľnou súčasťou známej šou, hoci pôvodne sa mu do nej ísť nechcelo.
„Prihlásili ma kamošky, mne sa do toho strašne nechcelo. Vždy som bol pankáč, mal som metalovú kapelu, skúšali sme v garáži... SuperStar som vnímal ako niečo komerčné, na výške som študoval architektúru. Mal som ambíciu, ale vravel som si, že nie som prototyp na tento biznis,“ spomínal známy spevák v podcaste Návraty.