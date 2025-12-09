Do poroty SuperStar sa jej šedá eminencia dostala náhodou. Lenka Slaná má svojho favorita aj po rokoch - Dobré noviny
Do poroty SuperStar sa jej šedá eminencia dostala náhodou. Lenka Slaná má svojho favorita aj po rokoch
Do poroty SuperStar sa jej šedá eminencia dostala náhodou. Lenka Slaná má svojho favorita aj po rokoch

Lenka Slaná ako porotkyňa v Slovensko hľadá SuperStar/ Lenka Slaná a Miro Jaroš.
Lenka Slaná ako porotkyňa v Slovensko hľadá SuperStar/ Lenka Slaná a Miro Jaroš. — Foto: Archív Slovenská televízia; Facebook - Miro Jaroš

Netušila, že bude súčasťou národnej hystérie.

„Ty by si sa do šoubiznisu hodila ako riť na šerbeľ,“ povedala raz Lenka Slaná v SuperStar a stala sa jednou z najvýraznejších porotkýň v histórii šou. Aj vďaka svojou úprimnosti si vôbec prvá ženská porotkyňa získala rešpekt u súťažiacich aj divákov, ktorí ju pred prvou slovenskou SuperStar vôbec nepoznali. Lenka Slaná nikdy netúžila po sláve, pritom si vyslúžila titul „šedej eminencie slovenského šoubiznisu“.

Lenka Slaná.
Lenka Slaná. Foto: Archív STVR

Porevolučný šoubiznis

Rodáčka z Bernolákova v detstve nemala špeciálny vzťah k hudbe, ale napriek tomu celú svoju kariéru zasvätila práci s muzikantmi. Lenka vyštudovala žurnalistiku a už počas štúdia tvorila články o populárnej hudbe – písala recenzie, rozhovory s hviezdami a pomaly zisťovala, že viac ako novinárčina ju láka hudobný priemysel. „Som jednou z tých ľudí, ktorí na Slovensku vytvárali porevolučný šoubiznis,“ smiala sa kedysi v rozhovore pre Nový Čas pre ženy.

Laco Lučenič s rodinou.
Prečítajte si tiež: Laco Lučenič sa už 31 rokov stará o hendikepovaného syna Lacka. Život bez neho si nevie predstaviť

Prvé roky pracovala vydavateľstvo Tommü Records, neskôr pre Popron Music a BM Music, až kým nezačala zastupovať známy hudobný koncert SONY BMG, pod ktorý počas jeho existencie patrili mnohé slávne hviezdy vrátane Beyoncé, Michaela Jacksona, Jennifer Lopez, Céline Dion, Britney Spears či Shakiry. Lenka šéfovala slovenskej pobočke hudobného vydavateľstva a roky bola takzvanou „šedou eminenciou slovenského šoubiznisu“.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mediaboomsk/posts/pfbid02d2yrh6hsXm3ESjs9GXgetAtQAXfotCU9FGUUuqrxA2nhfPkrkEEA5PWdxbayiktal

Šedá eminencia

Ako riaditeľka spolupracovala so Zuzanou Smatanovou, Janou Kirschner či kapelami Gladiátor a Desmod. To, že raz zažije jeden z najväčších ošiaľov v mediálnom svete, prvú sériu Slovensko hľadá SuperStar, by však nikdy nepovedala. Porotkyňou sa pritom stala náhodou.

