Do poroty SuperStar sa jej šedá eminencia dostala náhodou. Lenka Slaná má svojho favorita aj po rokoch
Netušila, že bude súčasťou národnej hystérie.
„Ty by si sa do šoubiznisu hodila ako riť na šerbeľ,“ povedala raz Lenka Slaná v SuperStar a stala sa jednou z najvýraznejších porotkýň v histórii šou. Aj vďaka svojou úprimnosti si vôbec prvá ženská porotkyňa získala rešpekt u súťažiacich aj divákov, ktorí ju pred prvou slovenskou SuperStar vôbec nepoznali. Lenka Slaná nikdy netúžila po sláve, pritom si vyslúžila titul „šedej eminencie slovenského šoubiznisu“.
Porevolučný šoubiznis
Rodáčka z Bernolákova v detstve nemala špeciálny vzťah k hudbe, ale napriek tomu celú svoju kariéru zasvätila práci s muzikantmi. Lenka vyštudovala žurnalistiku a už počas štúdia tvorila články o populárnej hudbe – písala recenzie, rozhovory s hviezdami a pomaly zisťovala, že viac ako novinárčina ju láka hudobný priemysel. „Som jednou z tých ľudí, ktorí na Slovensku vytvárali porevolučný šoubiznis,“ smiala sa kedysi v rozhovore pre Nový Čas pre ženy.
Prvé roky pracovala vydavateľstvo Tommü Records, neskôr pre Popron Music a BM Music, až kým nezačala zastupovať známy hudobný koncert SONY BMG, pod ktorý počas jeho existencie patrili mnohé slávne hviezdy vrátane Beyoncé, Michaela Jacksona, Jennifer Lopez, Céline Dion, Britney Spears či Shakiry. Lenka šéfovala slovenskej pobočke hudobného vydavateľstva a roky bola takzvanou „šedou eminenciou slovenského šoubiznisu“.
Šedá eminencia
Ako riaditeľka spolupracovala so Zuzanou Smatanovou, Janou Kirschner či kapelami Gladiátor a Desmod. To, že raz zažije jeden z najväčších ošiaľov v mediálnom svete, prvú sériu Slovensko hľadá SuperStar, by však nikdy nepovedala. Porotkyňou sa pritom stala náhodou.