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Veľký test ventilátorov: Jeden údaj rozhoduje viac než cena. Tieto modely obstáli najlepšie
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Veľký test ventilátorov: Jeden údaj rozhoduje viac než cena. Tieto modely obstáli najlepšie

— Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Dobre hodnotené sú aj modely za pár desiatok eur.

Teploty každým dňom stúpajú a mnohé domácnosti riešia rovnakú otázku: ako doma vydržať bez klimatizácie? Ventilátor sa v takýchto dňoch môže zdať ako najrýchlejšia záchrana, no pri pohľade na ponuku v obchodoch či e-shopoch sa jednoduchý nákup rýchlo zmení na komplikovanú úlohu. Ako sme vás informovali, počas víkendu hrozia na Slovensku extrémne horúčavy, ktoré môžu dosiahnuť až 40 stupňov Celzia. Práve v takýchto dňoch ľudia často siahnu po prvom dostupnom modeli, ktorý vyzerá výkonne alebo je v zľave. To však nemusí stačiť.

Nie je to len o cene

Ventilátor vzduch v miestnosti reálne neochladí tak ako klimatizácia. Jeho úlohou je dať ho do pohybu, vďaka čomu môže byť pobyt v prehriatom byte znesiteľnejší. Ako pripomína portál Môj dom, dôležitý nie je iba spôsob ovládania, ale aj hlučnosť, smer prúdenia, údržba či to, koľko prachu bude ventilátor víriť po miestnosti.

Foto: magnific.com, @stefamerpik

Pri kúpe sa preto oplatí najprv si položiť otázku, kam ho chcete umiestniť. Do spálne budete potrebovať iný model ako do kuchyne, kancelárie alebo väčšej obývačky. Ak má bežať večer pri posteli, hlučnosť môže byť dôležitejšia než maximálny výkon. Portál Testovo.sk uvádza, že do oddychových priestorov sa hodia najmä tichšie modely s hlučnosťou okolo 30 decibelov.

Dôležitý údaj

Jedným z najpraktickejších parametrov je prietok vzduchu, teda údaj, koľko vzduchu dokáže ventilátor rozhýbať za hodinu. Pri menšom stole môže stačiť jednoduchší stolový model, no vo väčšej miestnosti už môže slabý ventilátor pôsobiť skôr ako dekorácia než pomocník.

Ilustračné obrázky.
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Rozhoduje aj typ. Stolové ventilátory sú lacnejšie a vhodné na lokálne ochladenie. Stojanové modely sú výkonnejšie a dajú sa presúvať po miestnosti. Stĺpové ventilátory pôsobia modernejšie a zaberajú menej miesta, no nemusia mať taký vysoký výkon. Stropné ventilátory sú zas trvalejším riešením, ktoré môže pomôcť aj počas zimy pri rozvádzaní teplého vzduchu.

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Správne používanie

Ak máte doma deti alebo zvieratá, sledujte stabilitu ventilátora, hustotu ochrannej mriežky a bezpečnostné prvky. Pri lacnejších modeloch môže byť problémom aj slabšia konštrukcia alebo horšia stabilita.

Ilustračné obrázky.
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Dôležité je aj správne používanie. Ventilátor by nemal dlhodobo fúkať priamo do tváre alebo na krk. Podľa portálu Testovo.sk môže priame prúdenie spôsobovať nepríjemné ťažkosti, napríklad pálenie očí, bolesť hrdla či hlavy. Lepšie je nasmerovať ho tak, aby vzduch prúdil do priestoru, prípadne od steny či nábytku. Pomôže aj režim dňa. Ráno a večer vetrajte intenzívne, počas najväčšej horúčavy nechajte okná zatvorené a zatiahnite žalúzie alebo závesy. Ventilátor tak nebude rozprúďovať horúci vzduch prichádzajúci zvonka, ale pomôže rozhýbať ten, ktorý už v miestnosti je.

TOP 10 ventilátorov

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