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Veľký test bielych rožkov zo slovenských obchodov. Najlacnejšie alternatívy zaostali v chuti aj kvalite
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Veľký test bielych rožkov zo slovenských obchodov. Najlacnejšie alternatívy zaostali v chuti aj kvalite

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Instagram - @rozok_biely; Gemini/Dobré noviny

Nie je rožok ako rožok.

Čo môže byť obyčajnejšie a zároveň vzácnejšie ako mäkký a chutný biely rožok? Práve táto pečivová klasika patrí medzi najčastejšie kupované potraviny na Slovensku. Hoci väčšina zákazníkov pri nákupe siaha po tom, čo je najbližšie alebo najlacnejšie, rozdiely medzi jednotlivými rožkami môžu byť výraznejšie, než by sa na prvý pohľad zdalo. Presvedčil sa o tom aj Peter Wetzler, známy pod prezývkou Lokálžrawetz. Vyštudovaný biológ a popularizátor kvalitných slovenských potravín sa tentokrát rozhodol pre portál Kanal1.sk otestovať štyri druhy bielych rožkov dostupných v slovenských obchodoch.

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Rozhodovala chuť aj zloženie

Pri porovnaní sa nezameral iba na chuť, ale aj na zloženie, použitý tuk, vôňu či konzistenciu. Výsledky ukázali, že ani pri tak bežnej potravine, akou je rožok, nemožno kvalitu posudzovať len podľa ceny. Ako Peter Wetzler uviedol pre portál Kanal1.sk, testovanie prebehlo naslepo. Všetky rožky boli zakúpené v rovnaký deň a v krátkom časovom rozostupe, aby boli čo najčerstvejšie a podmienky porovnania čo najobjektívnejšie.

Ilustračné obrázky.
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„Na trhu je množstvo výrobkov, z ktorých sme si mohli vybrať. Do testovania sme zaradili dva druhy kúpené v bežných reťazcoch a dva druhy, ktoré sú objemovo väčšie a používajú kvalitnejšie suroviny,“ vysvetlil.

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Pri hodnotení sledoval viacero kritérií. Porovnával chrumkavosť kôrky, vláčnosť striedky, vôňu, chuť, ale aj počet použitých ingrediencií či druh tuku použitý pri výrobe.

Nie každý rožok je rovnaký

Test ukázal, že rozdiely medzi jednotlivými výrobkami boli výrazné. Niektoré rožky zaujali poctivým zložením a výraznou chuťou, iné naopak pôsobili nevýrazne a zaostávali nielen v chuti, ale aj v celkovom dojme. „Rozdiely sa ukázali nielen v chuti, vôni či konzistencii, ale aj v použitých tukoch a počte ingrediencií,“ zhodnotil výsledky Lokálžrawetz.

Ilustračné fotografie.
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Podľa neho sa pri kúpe pečiva oplatí sledovať nielen cenu, ale aj samotné zloženie. Kým niektoré výrobky obsahovali iba niekoľko základných surovín, pri iných bol zoznam ingrediencií podstatne dlhší.

TOP 4 biele rožky podľa testu:

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