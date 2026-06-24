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Veľká MAPA horúčav: Na týchto miestach môže byť až 40 °C. Slovensko by zažilo scenár spred 20 rokov
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Veľká MAPA horúčav: Na týchto miestach môže byť až 40 °C. Slovensko by zažilo scenár spred 20 rokov

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Meteorológovia vedia, kedy by sme sa mohli dočkať zrážok.

Mnohí čakajú na dážď, ktorý by po suchých týždňoch priniesol úľavu záhradám, poliam aj prírode. Aktuálne predpovede meteorológov z iMeteo.sk však dobré správy neprinášajú. Slovensko čaká obdobie bez výraznejších zrážok a sucho sa bude podľa odborníkov ďalej prehlbovať. Experti zverejnili aj mapu oblastí, kde by po takmer 20 rokoch mohla opäť padnúť hranica 40 stupňov Celzia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1741108480824046

Kedy zaprší

„Počasie má pre Slovensko veľmi zlé správy, pokiaľ ide o zrážky. Vývoj na nasledujúce dni totiž nenaznačuje, že by na našom území malo výraznejšie zapršať,“ upozornili meteorológovia z iMeteo.sk. Podľa nich na Slovensku naposledy výraznejšie pršalo okolo 10. júna a odvtedy sa sucho opäť začína zvýrazňovať.

Ilustračné obrázky.
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Ani zrážky, ktoré priniesli lokálne búrky počas uplynulého víkendu, podľa odborníkov nedokázali výraznejšie zlepšiť vlahovú bilanciu v pôde. „Predpoveď počasia na najbližšie obdobie nenaznačuje výraznejšie zrážky. Skôr naopak, počasie bude prinášať sucho a horúčavy,“ informovali. Prípadné zrážky by sa podľa aktuálnych prognóz mohli objaviť až v polovici budúceho týždňa, no najmä vo forme búrok. Tie však podľa odborníkov nedokážu nahradiť dlhší a rovnomerný dážď, ktorý by krajina potrebovala.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1740861937515367

40 °C po takmer 20 rokoch

Okrem sucha meteorológov znepokojuje aj vývoj teplôt. Na Slovensko totiž začne od juhu prúdiť veľmi teplý vzduch, ktorý prinesie jednu z najvýraznejších vĺn horúčav za posledné roky.

Lekár John Schumann / Ilustračná fotografia (Leto v roku 1960)
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„Už teraz je čoraz pravdepodobnejšie, že po takmer 20 rokoch sa môže zopakovať mimoriadna vlna horúčav, akú sme zažili naposledy v roku 2007,“ uviedli odborníci. Práve v roku 2007 padol v Hurbanove dodnes platný slovenský teplotný rekord 40,3 stupňa Celzia. Tentokrát je situácia výnimočná aj tým, že podobné hodnoty by sa mohli objaviť už na konci júna.

Veľká MAPA ukazuje najohrozenejšie oblasti

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