Bola ho škoda, povedal o ňom Zdeněk Troška. Takto sa po 42 rokoch zmenil fešák Venca zo Slunce, seno
Kultovú trilógiu natočili v rokoch 1984 až 1991.
Od premiéry prvej časti kultovej komediálnej trilógie Slunce, seno, jahody uplynulo už 42 rokov a aj po toľkých rokoch u divákov stále vyvoláva salvy smiechu. Niet divu, keďže príbeh sa točí okolo obyvateľov malej dedinky Hoštice a núdza o množstvo vtipných scén tam veru nie je.
Hlavných úloh sa zhostili najmä Helena Růžičková ako hlava rodiny Škopkovcov či Marie Pilátová v roli Konopníkovej od rodiny zo susedstva. Do povedomia divákov sa však výrazným spôsobom zapísal aj herec Bronislav Černý ako fešný Venca a frajer dcéry Škopkovej Blaženy. V minulosti tmavovlasého mladíka, o ktorého sa ženy trhali, by ste však dnes na ulici už len ťažko spoznali.
Fešný Venca
Kultovú trilógiu Slunce, seno,... natočili v rokoch 1984 až 1991 a stojí za ňou úspešný český režisér Zdeněk Troška. Komédia, ktorá divákom predkladá osudy svojráznych obyvateľov v typickej juhočeskej dedinke Hoštice, patrí medzi najobľúbenejšie české filmové počiny, čo jej zabezpečili aj výborné výkony samotných hercov.
Takým bol pre divákov nepochybne aj výkon herca Bronislava Černého, ktorý očaril najmä nežné pohlavie ako fešný Venca Konopník. Na jeho herecké umenie si v rozhovore pre Život v Česku zaspomínal aj samotný režisér Zdeněk Troška, ktorý ho vždy považoval za veľký talent.