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Bola ho škoda, povedal o ňom Zdeněk Troška. Takto sa po 42 rokoch zmenil fešák Venca zo Slunce, seno
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Bola ho škoda, povedal o ňom Zdeněk Troška. Takto sa po 42 rokoch zmenil fešák Venca zo Slunce, seno

Bronislav Černý ako Venca Konopník.
Bronislav Černý ako Venca Konopník. — Foto: Instagram @ slunceseno.festival, Csfd.cz/ © Filmové studio Barrandov (Promo fotografie k filmu Slunce, seno, jahody)

Kultovú trilógiu natočili v rokoch 1984 až 1991.

Od premiéry prvej časti kultovej komediálnej trilógie Slunce, seno, jahody uplynulo už 42 rokov a aj po toľkých rokoch u divákov stále vyvoláva salvy smiechu. Niet divu, keďže príbeh sa točí okolo obyvateľov malej dedinky Hoštice a núdza o množstvo vtipných scén tam veru nie je.

Hlavných úloh sa zhostili najmä Helena Růžičková ako hlava rodiny Škopkovcov či Marie Pilátová v roli Konopníkovej od rodiny zo susedstva. Do povedomia divákov sa však výrazným spôsobom zapísal aj herec Bronislav Černý ako fešný Venca a frajer dcéry Škopkovej Blaženy. V minulosti tmavovlasého mladíka, o ktorého sa ženy trhali, by ste však dnes na ulici už len ťažko spoznali.

Instagram Post
Príspevok používateľa Slunce Seno Festival (@slunceseno.festival)
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Fešný Venca

Kultovú trilógiu Slunce, seno,... natočili v rokoch 1984 až 1991 a stojí za ňou úspešný český režisér Zdeněk Troška. Komédia, ktorá divákom predkladá osudy svojráznych obyvateľov v typickej juhočeskej dedinke Hoštice, patrí medzi najobľúbenejšie české filmové počiny, čo jej zabezpečili aj výborné výkony samotných hercov.

Foto: Csfd.sk/ © Filmové studio Barrandov

Takým bol pre divákov nepochybne aj výkon herca Bronislava Černého, ktorý očaril najmä nežné pohlavie ako fešný Venca Konopník. Na jeho herecké umenie si v rozhovore pre Život v Česku zaspomínal aj samotný režisér Zdeněk Troška, ktorý ho vždy považoval za veľký talent.

Mal talent

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