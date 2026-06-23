Vyšklbal jej vlasy a ťahal ju po zemi. Statočná Gregušová prvýkrát opísala Cimarrov pobyt na Slovensku
O tom, čo sa dialo mimo kamier, nevedela v plnom rozsahu ani jej rodina.
Keď Mario Cimarro počas účinkovania v Let’s Dance navštívil redakciu Dobrých novín a rozprával o svojej „osudovej láske“ zo Slovenska, málokto tušil, čo sa odohrávalo za zatvorenými dverami. Kubánsky herec v rozhovore hovoril o žene, ktorá mu vraj podlomila nohy, sníval o svadbe v Benátkach a ich dcérku nazýval malým anjelom. Dnes však bývalá misska Bronislava Gregušová tvrdí, že práve v tom čase už zažívala domáce násilie. V novom podcaste opísala udalosť, z ktorej zostala zhrozená aj jej vlastná sestra.
Nemohla povedať pravdu
„Nemohla som sa poriadne k ničomu vyjadriť, lebo by to použili proti mne. Veď to aj spravili,“ priznala Bronislava Gregušová v podcaste Sisters Unmasked, ktorý pripravuje spolu so sestrou Luciou. Modelka sa v jednej epizóde vrátila k momentom, keď s Mariom Cimarrom žili na Slovensku počas jeho účinkovania v tanečnej šou Let’s Dance. Navonok vtedy pôsobili ako šťastná rodina – herec poskytoval rozhovory, rozdával úsmevy a otvorene hovoril o žene, ktorú považoval za svoju životnú lásku.
Práve v tom období poskytol Cimarro rozhovor aj Dobrým novinám. Na otázku o Broňe odpovedal s nadšením. Spomínal na ich prvé stretnutie na pláži v Miami, kde si vraj všimol krásnu blondínku robiacu si fotografie. „Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa mi podlomili nohy,“ rozprával vtedy herec. „Ja som mala zakázané poskytovať rozhovory, inak by som tam (na Let’s Dance) vôbec nesmela chodiť. Bolo to mentálne vydieranie,“ opísala dnes Gregušová. O tom, čo sa podľa nej dialo mimo kamier, nevedela v plnom rozsahu ani jej rodina.
Chumáče vlasov na podlahe
„Vedeli sme, že sa niečo deje, ale netušili sme, do akej miery,“ priznala jej sestra Lucia, ktorá na jeden konkrétny moment nikdy nezabudne. „Keď boli na Slovensku, mali zabezpečený byt. Raz som tam prišla a zostala som zhrozená, keď som na zemi uvidela chumáče vlasov. Vtedy jej vyšklbal vlasy a ťahal ju po zemi,“ opísala otvorene.