Alobal na oknách počas horúčav: Lacný trik za dve eurá môže ochladiť byt. Rozhoduje jediný detail
Odborníci upozorňujú na jednu častú chybu.
Slovensko zažíva najhorúcejšie dni vo svojej histórii. V pondelok 29. júna padol nový národný teplotný rekord, keď meteorologická stanica v Mužli namerala 40,5 stupňa Celzia. Niet preto divu, že ľudia hľadajú každý spôsob, ako si doma aspoň trochu uľaviť od neznesiteľného tepla. Popri ventilátoroch, klimatizáciách či zatemnených oknách sa na internete opäť šíri aj netradičný trik – prekryť okná hliníkovou fóliou. Hoci môže pôsobiť zvláštne, odborníci vysvetľujú, že za týmto odporúčaním stojí jednoduchá fyzika. Na jednu vec by ste si však mali dať pozor.
Odrazené slnečné lúče
Energetická špecialistka spoločnosti British Gas Jessica Rawstronová vysvetlila pre denník The Irish Sun, že alobal dokáže odraziť značnú časť slnečného žiarenia ešte predtým, ako sa teplo dostane cez sklo do miestnosti.
„Je to cenovo dostupný a veľmi účinný spôsob, ako udržať domácnosť počas leta chladnejšiu tým, že odráža slnečné lúče. V teplejších krajinách sa používa pomerne bežne a dokáže výrazne obmedziť prenikanie tepla aj oslnenie,“ uviedla Rawstronová, podľa ktorej nejde o komplikované riešenie. Okrem zníženia prehrievania môže hliníková fólia pomôcť aj chrániť nábytok či podlahy pred UV žiarením, ktoré spôsobuje ich blednutie.
O koľko stupňov sa ochladí
Či tento trik naozaj funguje, si na vlastnej koži vyskúšal novinár Alex Evans z portálu WalesOnline. Na okná svojej domácej pracovne nalepil obyčajnú kuchynskú hliníkovú fóliu a počas najväčších horúčav porovnal teplotu s ostatnými miestnosťami v dome.
„Keď som vošiel do pracovne, rozdiel bol citeľný. Bola to najchladnejšia miestnosť v dome. Teplomer v jedálni ukazoval 36 stupňov Celzia, zatiaľ čo v pracovni po prenesení klesol na 31 stupňov,“ opísal svoju skúsenosť.
Kam umiestniť fóliu
Odborníci však upozorňujú, že ak sa človek rozhodne tento trik vyskúšať, musí alobal umiestniť na správnu stranu okna.