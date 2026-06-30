Indická metóda ochladí rozohriate byty bez klímy či ventilátorov. Postačia dve veci, ktoré má doma každý
Na realizáciu tohto nápadu potrebujete len dve veci z domácnosti.
Padol nový teplotný rekord, lekári neodporúčajú fyzickú námahu ani pobyt na priamom obedňajšom slnku a väčšina z nás túži len po tom, aby sa ukryla v tieni klimatizovanej miestnosti. Tropické leto si však vyžiadalo vynaliezavosť aj od tých, ktorí doma klimatizáciu nemajú. Pekelné dni sa totiž dajú s pár tipmi zvládnuť aj bez nej.
Obyčajný trik s vodou
Svedčí o tom osvedčená metóda z Indie, kde sa uprostred leta niektoré domácnosti rozpália až na neuveriteľných 43 stupňov. Miestni obyvatelia však našli spôsob, ako s extrémnymi horúčavami bojovať aj bez drahej techniky a len s tým, čo má každý poruke.
Odpoveďou sú špeciálne závesy vyrobené zo sušených koreňov vetiveru, ktorý je známy aj pod názvom khus. Ide o vysokú trávu, ktorej sa v krajine darí a rastie mimoriadne rýchlo. Vyrábajú z nej závesy, ktoré im pomáhajú efektívne bojovať s teplom a to najmä vďaka obyčajnému triku s vodou.
Lacná slovenská alternatíva
„Tkané záclony sa zvyčajne vešajú do dverí alebo do okien a striekajú sa vodou. Keď horúci vzduch prechádza cez vlhkú záclonu, voda sa začne odparovať a vzduch sa ochladzuje, čím sa výrazne zníži aj vnútorná teplota,“ vysvetlila Anjali Choudhary pre portál Reasons To Be Cheerful. Ako však túto osvedčenú metódu aplikovať na Slovensku?