Veľká MAPA búrok: Na týchto miestach konečne zaprší. Zmena počasia je za rohom, horúčavam odzvoní
Dnes čaká naše územie posledný tropický deň, kedy môžu teploty vystúpiť až k hranici 40 stupňov Celzia.
Slovensko už druhý týždeň bojuje s vlnami extrémnych horúčav a padali aj teplotné rekordy, keď v okrese Turňa nad Bodvou v pondelok 29. júna namerali 41 stupňov Celzia. Niet teda divu, že mnohí čakajú na dážď ako na spasenie. A ako informuje portál iMeteo.sk, už čoskoro sa dočkajú. Portál totiž zverejnil veľkú mapu okresov, v ktorých v najbližších dňoch zaprší.
Búrky už popoludní
Po tropických dňoch čaká Slovensko zmena počasia, keďže k nášmu územiu sa približuje studený front. Ten prinesie vlhkejší vzduch, ktorý je vplyvom slnečného žiarenia zároveň aj labilnejší, čo má za následok vznik búrok.
Prvé zrážky sa na území Slovenska vyskytli už v pondelok, pršalo však najmä na severe krajiny a ľudia sa schladili aj v Košiciach. Počas dneška sa bude situácia u nás vyvíjať veľmi podobne a už popoludní sa prvé prehánky a búrky objavia najmä v horských oblastiach. Postupne zosilnejú, pričom najrizikovejšie to bude v severných regiónoch Slovenska.
Veľká MAPA najrizikovejších okresov
Búrky, ktoré sa na území Slovenska vyskytnú dnes, budú sprevádzať najmä lokálne prívalové zrážky a vyskytnúť sa môžu aj jeden až dva centimetre veľké krúpy či nárazy vetra, ktoré budú silnejšie.