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Veľká MAPA búrok: Na týchto miestach konečne zaprší. Zmena počasia je za rohom, horúčavam odzvoní
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Veľká MAPA búrok: Na týchto miestach konečne zaprší. Zmena počasia je za rohom, horúčavam odzvoní

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Dnes čaká naše územie posledný tropický deň, kedy môžu teploty vystúpiť až k hranici 40 stupňov Celzia.

Slovensko už druhý týždeň bojuje s vlnami extrémnych horúčav a padali aj teplotné rekordy, keď v okrese Turňa nad Bodvou v pondelok 29. júna namerali 41 stupňov Celzia. Niet teda divu, že mnohí čakajú na dážď ako na spasenie. A ako informuje portál iMeteo.sk, už čoskoro sa dočkajú. Portál totiž zverejnil veľkú mapu okresov, v ktorých v najbližších dňoch zaprší.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1747599523508275&set=a.575757297359176

Búrky už popoludní

Po tropických dňoch čaká Slovensko zmena počasia, keďže k nášmu územiu sa približuje studený front. Ten prinesie vlhkejší vzduch, ktorý je vplyvom slnečného žiarenia zároveň aj labilnejší, čo má za následok vznik búrok.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1747234446878116&set=pb.100047747322504.-2207520000

Prvé zrážky sa na území Slovenska vyskytli už v pondelok, pršalo však najmä na severe krajiny a ľudia sa schladili aj v Košiciach. Počas dneška sa bude situácia u nás vyvíjať veľmi podobne a už popoludní sa prvé prehánky a búrky objavia najmä v horských oblastiach. Postupne zosilnejú, pričom najrizikovejšie to bude v severných regiónoch Slovenska.

Veľká MAPA najrizikovejších okresov

Búrky, ktoré sa na území Slovenska vyskytnú dnes, budú sprevádzať najmä lokálne prívalové zrážky a vyskytnúť sa môžu aj jeden až dva centimetre veľké krúpy či nárazy vetra, ktoré budú silnejšie.

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