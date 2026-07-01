Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Veľká búrková MAPA: Problémy začnú v troch častiach Slovenska, spadnúť môže aj sto litrov na m2
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok.

Po búrkach a ochladení príde nepríjemný scenár. Klimatológ vysvetlil, čo nás čaká v najbližších dňoch

Ilustračná fotografia.

Slováci robia po kúpe melóna stále tú istú chybu. Hygienička radí, kedy ho už treba radšej vyhodiť

Metóda nič nezakazuje, len motivuje nakupovať v kategóriách.

Metóda 5-4-3-2-1 zmenila nakupovanie Slovákov, pochvaľujú si ju aj odborníci. Výhoda je v jednoduchosti

Ilustračná fotografia hliníkovej fólie na oknách počas horúčav.

Alobal na oknách počas horúčav: Lacný trik za dve eurá môže ochladiť byt. Rozhoduje jediný detail

Mnohí Slováci v týchto horúčavách odhadzujú pyžamo. Dôvod, prečo je to chyba, vás prekvapí

Ilustračné obrázky.

Veľká búrková MAPA: Problémy začnú v troch častiach Slovenska, spadnúť môže aj sto litrov na m2

Ilustračný obrázok.

Po búrkach a ochladení príde nepríjemný scenár. Klimatológ vysvetlil, čo nás čaká v najbližších dňoch

S ventilátorom robíme stále tú istú chybu. Počas tropických dní pritom stačí zmeniť jedinú vec

Ilustračná fotografia hliníkovej fólie na oknách počas horúčav.

Alobal na oknách počas horúčav: Lacný trik za dve eurá môže ochladiť byt. Rozhoduje jediný detail

Ilustračný obrázok vygenerovaný AI.

Indická metóda ochladí rozohriate byty bez klímy či ventilátorov. Postačia dve veci, ktoré má doma každý

Ilustračné obrázky.

Veľká búrková MAPA: Problémy začnú v troch častiach Slovenska, spadnúť môže aj sto litrov na m2

Ilustračný obrázok.

Po búrkach a ochladení príde nepríjemný scenár. Klimatológ vysvetlil, čo nás čaká v najbližších dňoch

Ilustračný obrázok.

Metóda starých Egypťanov vás schladí počas spánku v prehriatom byte. Prežijete bez klímy i ventilátorov

S ventilátorom robíme stále tú istú chybu. Počas tropických dní pritom stačí zmeniť jedinú vec

Seltz Limone e Sale / Ilustračný obrázok

Taliani si v horúčavách dávajú do pitia tajnú ingredienciu. Zabráni prehriatiu a ešte aj chutí sviežo

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Veľká búrková MAPA: Problémy začnú v troch častiach Slovenska, spadnúť môže aj sto litrov na m2

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Chat GPT/Dobré noviny, Facebook, imeteo

Po poslednom tropickom dni s 36-stupňovými teplotami sa všetko zmení.

Po vlne extrémnych horúčav, s ktorými Slovensko bojuje posledné dva týždne, prichádza konečne zmena počasia. Ako informuje portál iMeteo.sk, na našom území sa majú čoraz viac objavovať silné búrky. Budú prakticky všade, no najviac zaprší na západe Slovenska. Portál zverejnil veľkú mapu okresov, ktoré sú búrkami najviac ohrozené.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1747681993500028&set=a.575757297359176

Kde zaprší?

Na Slovensko tak mieri studený front, ktorého výsledkom budú práve intenzívne búrky. Zmena v počasí by podľa meteorológov z iMetea mala nastať už dnes okolo poludnia najskôr pravdepodobne v horských oblastiach, búrky sa však pomerne rýchlo presunú do ďalších častí Slovenska.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Metóda starých Egypťanov vás schladí počas spánku v prehriatom byte. Prežijete bez klímy i ventilátorov

„Pravdepodobnosť silných búrok je zvýšená prakticky na celom Slovensku, pričom najvyššie riziko aktuálne platí pre západnú časť krajiny, kde hrozia predovšetkým prívalové zrážky,“ upozorňujú meteorológovia z iMeteo.sk s tým, že situácia sa však podľa nich môže kedykoľvek zmeniť a tak počasie treba priebežne sledovať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1748288260106068&set=a.575757297359176

Podľa numerických predpovedných modelov by sa počas dneška mala vytvoriť búrková línia, ktorá by cez územie Slovenska mala prechádzať v oblasti Kysúc, Považia a západného Slovenska. Práve na západe krajiny tak hrozia prívalové až extrémne prívalové zrážky.

Krúpy aj downbursty

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Zabudnite na AVIVÁŽ: Pridajte do prania toto a bielizeň vonia aj bez zbytočnej chémie!

Zabudnite na AVIVÁŽ: Pridajte do prania toto a bielizeň vonia aj bez zbytočnej chémie!

Pamätáte na kultový spotrebič z čias socializmu? Mal SKRYTÚ funkciu, všetky gazdinky ju milovali!

Pamätáte na kultový spotrebič z čias socializmu? Mal SKRYTÚ funkciu, všetky gazdinky ju milovali!

Viete, prečo treba dať v júli rajčinám obyčajný OCOT? Je to hlavný dôvod, prečo mi úrodu každý rok závidia všetci susedia!

Viete, prečo treba dať v júli rajčinám obyčajný OCOT? Je to hlavný dôvod, prečo mi úrodu každý rok závidia všetci susedia!

Vyslovením tejto jednej vety vám telemarketéri prestanú volať: Naučte sa ju NASPAMÄŤ!

Vyslovením tejto jednej vety vám telemarketéri prestanú volať: Naučte sa ju NASPAMÄŤ!

Plný hrniec

Vezmite len bravčové karé, soľ a nebudete veriť vlastným očiam: Tento trik som sa naučila v drahej reštaurácii!

Vezmite len bravčové karé, soľ a nebudete veriť vlastným očiam: Tento trik som sa naučila v drahej reštaurácii!

Fantastická marináda na pečienku podľa tajného receptu: Ak ju použijete, pečienka bude vždy úžasne mäkká a chutná!

Fantastická marináda na pečienku podľa tajného receptu: Ak ju použijete, pečienka bude vždy úžasne mäkká a chutná!

Bublanina, ktorá vyhrala CUKRÁRSKU súťaž: To cesto je neskutočné – vysoké, jednoduché a bombové!

Bublanina, ktorá vyhrala CUKRÁRSKU súťaž: To cesto je neskutočné – vysoké, jednoduché a bombové!

Úžasná HRNČEKOVÁ bublanina bez oleja: Ochutnala som ju pred pár rokmi a nič sa na ňu nechytá!

Úžasná HRNČEKOVÁ bublanina bez oleja: Ochutnala som ju pred pár rokmi a nič sa na ňu nechytá!

Zdravé tipy

Stačí pár dní a máte nohy ako bábätko: Stvrdnutú kožu a otlaky na nohách už neriešim, toto funguje či je leto alebo zima!

Stačí pár dní a máte nohy ako bábätko: Stvrdnutú kožu a otlaky na nohách už neriešim, toto funguje či je leto alebo zima!

Po 50-tke som sa NADOBRO zbavila bolesti krížov a bedier: Pomohlo mi toto cvičenie od terapeuta!

Po 50-tke som sa NADOBRO zbavila bolesti krížov a bedier: Pomohlo mi toto cvičenie od terapeuta!

Dajte zbohom čiernym bodkám, vráskam a škvrnám na pokožke: Umyte si RAZ do týždňa tvár s týmto a ušetríte stovky eur na drahej kozmetike!

Dajte zbohom čiernym bodkám, vráskam a škvrnám na pokožke: Umyte si RAZ do týždňa tvár s týmto a ušetríte stovky eur na drahej kozmetike!

Ženy, chcete BOTOX bez ihiel? Vezmite 2 Eurá a choďte do lekárne, tento lacný produkt robí zázraky!

Ženy, chcete BOTOX bez ihiel? Vezmite 2 Eurá a choďte do lekárne, tento lacný produkt robí zázraky!

Už ste čítali?

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína Svetláková.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.