Veľká búrková MAPA: Problémy začnú v troch častiach Slovenska, spadnúť môže aj sto litrov na m2
Po poslednom tropickom dni s 36-stupňovými teplotami sa všetko zmení.
Po vlne extrémnych horúčav, s ktorými Slovensko bojuje posledné dva týždne, prichádza konečne zmena počasia. Ako informuje portál iMeteo.sk, na našom území sa majú čoraz viac objavovať silné búrky. Budú prakticky všade, no najviac zaprší na západe Slovenska. Portál zverejnil veľkú mapu okresov, ktoré sú búrkami najviac ohrozené.
Kde zaprší?
Na Slovensko tak mieri studený front, ktorého výsledkom budú práve intenzívne búrky. Zmena v počasí by podľa meteorológov z iMetea mala nastať už dnes okolo poludnia najskôr pravdepodobne v horských oblastiach, búrky sa však pomerne rýchlo presunú do ďalších častí Slovenska.
„Pravdepodobnosť silných búrok je zvýšená prakticky na celom Slovensku, pričom najvyššie riziko aktuálne platí pre západnú časť krajiny, kde hrozia predovšetkým prívalové zrážky,“ upozorňujú meteorológovia z iMeteo.sk s tým, že situácia sa však podľa nich môže kedykoľvek zmeniť a tak počasie treba priebežne sledovať.
Podľa numerických predpovedných modelov by sa počas dneška mala vytvoriť búrková línia, ktorá by cez územie Slovenska mala prechádzať v oblasti Kysúc, Považia a západného Slovenska. Práve na západe krajiny tak hrozia prívalové až extrémne prívalové zrážky.