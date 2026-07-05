Slováci sa na all inclusive nevedia správať. Majster etikety prezradil najväčšie dovolenkové prehrešky
Slováci a Česi si podľa neho na dovolenke zbytočne robia hanbu.
„All inclusive je skvelá vec, ale pozor, nekúpili sme si celý hotel,“ pripomína odborník na etiketu Ladislav Špaček. Mnohí Slováci si počas dovolenky myslia, že pravidlá zostali doma – do reštaurácie idú v plavkách, ráno si uterákom rezervujú ležadlo pri bazéne a z hotelových raňajok si do tašky odkladajú jedlo na celý deň. Podľa jedného z najznámejších odborníkov na etiketu v Česku robia dovolenkári jednu chybu za druhou. Ladislav Špaček upozorňuje, že práve na dovolenke sa najlepšie ukáže, ako sme vychovaní.
Tepláky nechajte radšej doma
„Etiketa je súčasťou nášho života a prežívame ju 24 hodín denne. Nemôžeme ju zavesiť na vešiak ako kabát, keď prídeme domov,“ povedal v rozhovore pre Aktuality.sk. Podľa bývalého hovorcu českého prezidenta Václava Havla si mnohí ľudia myslia, že slušné správanie patrí len na plesy či slávnostné večere. V skutočnosti by nás malo sprevádzať aj počas dovolenky.
Podľa odborníka sa dovolenková etiketa začína už pri balení kufra. Mnohí si so sebou vezmú len plavky, šortky a niekoľko tričiek, no zabúdajú, že počas pobytu môžu navštíviť aj reštauráciu, koncert či spoločenské podujatie. Špaček dlhodobo kritizuje aj cestovanie v teplákoch. V rozhovore pre časopis Vlasta pripomenul výrok módneho návrhára Karla Lagerfelda, podľa ktorého človek v teplákoch vysiela svetu signál, že sa vzdal kontroly nad svojím životom. Sám priznal, že tepláky na sebe nikdy nemal a na cestovanie odporúča skôr ľahké nohavice a upravený vzhľad.
V lietadle rozhoduje ohľaduplnosť
Počas letu by podľa neho nemali dovolenkári zabúdať, že cestujú v spoločnom priestore. Dôležitá je osobná hygiena, rešpekt voči ostatným cestujúcim aj schopnosť pomôcť. „Tu sa pred desiatkami ľudí ukazuje, či máme vštepenú výchovu, empatiu a ohľaduplnosť. Alebo sa ukáže, či sme len ignoranti a sebci,“ uviedol pre Aktuality.sk.
Za samozrejmosť považuje napríklad pomoc človeku, ktorý si nevie uložiť kufor do priestoru nad hlavou, alebo opýtanie sa spolucestujúceho pred sklopením sedadla.
Jedny šortky na celý týždeň nestačia
Po príchode do rezortu sa podľa Špačka často začína ďalšia séria prehreškov a slovenskí aj českí dovolenkári si zbytočne robia hanbu.