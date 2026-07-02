Metóda 5-4-3-2-1 zmenila nakupovanie Slovákov, pochvaľujú si ju aj odborníci. Výhoda je v jednoduchosti
Virálny nápad si pochvaľujú všetci.
Vojdete do obchodu a z vášho pôvodného nákupného zoznamu zrazu zostalo len pár vecí? Aj vy sa domov vraciate s potravinami, ktoré by vám každý výživový poradca rovno vyhádzal z nákupného košíka?
Sociálnymi sieťami koluje nákupný trend, ktorý po prvý raz oslovil aj odborníkov. Toto je naozaj cesta, ako sa naučiť nakupovať správne a vyvážene, zhodujú sa.
O čo presne ide?
Podstatou metódy 5-4-3-2-1 je, že vám nedá zoznam „zakázaných" vecí, po ktorých v obchode nemáte siahnuť, ale naopak - usmerní vás k správnej voľbe. Z obchodu by ste takto mali odchádzať s piatimi druhmi zeleniny, štyrmi zdrojmi bielkoviny, tromi druhmi ovocia, dvomi zdrojmi zdravých sacharidov a jednej mňamky na potešenie.
Plánovanie jedálnička je tak jednoduchšie, pretože väčšie množstvo správnych a hlavne rôznorodejších položiek rozširuje ďalšie možnosti a zároveň obmedzuje impulzívne nakupovanie, keď do košíka hádžete, čo vám príde pod ruky a beriete to preto, lebo je to práve v zľave.
Metóda učiť nakupovať v daných kategóriách potravín, pričom ich pomer odzrkadľuje to, ako by mohla pestrá a vyvážená strava vyzerať.
Virálnu metódu spopularizoval šéfkuchár Will Coleman, ktorý ponúkol aj rôzne vylepšenia podľa aktuálnych potrieb, keď napríklad položku so sacharidmi nahradí omáčkami, alebo ich pomer už rozšíril na 6-5-4-3-2-1. „Je to skvelý spôsob, ako sa vyhnúť zbytočnému míňaniu peňazí alebo plytvaniu potravinami," povedal. Na trend nabehli aj iní ľudia na sociálnych sieťach, ktorí teraz masovo šíria svoje nákupné košíky podľa tejto stratégie. Ako môže vyzerať jeden nákup?