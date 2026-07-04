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Keby sa oženil, aj tak by sa rozviedol. Rasťo Piško vie, prečo by s ním žiadna žena nevydržala
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Keby sa oženil, aj tak by sa rozviedol. Rasťo Piško vie, prečo by s ním žiadna žena nevydržala

Rasťo Piško.
Rasťo Piško. — Foto: Promo fotografie Apropo TV (Facebook - Rasťo Piško); Reprofoto TV JOJ - Inkognito

Zdraženia sa nedožijem, myslel si a písal testament.

Keď sa v apríli 2005 Slovenskom začala šíriť správa o náhlej smrti humoristu Stana Radiča, nastal zmätok. Prvé informácie totiž omylom uvádzali meno jeho dlhoročného kolegu Rasťa Piška. Chybu sa síce podarilo rýchlo napraviť, no medzi ľuďmi odvtedy koluje staré porekadlo, že komu raz predčasne oznámia smrť, tomu bude dopriaty dlhý život. Dnes si na tento zvláštny okamih spomína aj Iveta Radičová, ktorá stojí pri Rasťovi Piškovi aj teraz v tých najťažších časoch. Vždy, keď ho stretne, vraj sa jej ako prvá vybaví tvár jej nebohého manžela.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=636786496742357&set=pb.100012330369478.-2207520000&type=3

Údržbár z Martina

Skôr než Rasťa Piška spoznalo celé Slovensko, bol obyčajným chlapcom z Martina, ktorý miloval divadlo. Kým väčšina ochotníckych súborov hrávala klasické hry, on so svojimi kamarátmi vytváral vlastné kabarety, písal scenáre, režíroval a stál aj na javisku. Popritom sa vyučil za inštalatéra-kurenára a dlhé roky pracoval vo svojom odbore. „Už od mladosti som hral divadlo. Hral som v Martine rôzne malé javiskové formy. Všetko sme si robili sami – kabarety, scénky. Hral som, písal scenáre, režíroval,“ spomínal v rozhovore pre SME. Ešte v roku 1989 pracoval na Okresnom ústave národného zdravia v Martine ako údržbár kotolní a výmenníkových staníc.

Iveta Radičová a Marián Balász.
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„Moje povolanie je inštalatér – kúrenár a tým som sa v tom čase aj živil,“ povedal pre MY Turiec. Popri práci však začal písať humorné príspevky do Slovenského rozhlasu. Jedného dňa nabral odvahu a niekoľko textov poslal Stanovi Radičovi a netušil, že práve tým sa začne úplne nová kapitola jeho života.

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Začiatok veľkého priateľstva

V tom čase pripravoval Stano Radič silvestrovský program pre Slovenský rozhlas a hľadal nové hlasy. Piškove texty ho zaujali natoľko, že ho pozval do Bratislavy. Rozhodujúce však bolo, keď zistil, že mladý Martinčan výborne napodobňuje politikov.

Noga a Skrúcaný vo filme Anatol / Miro Noga
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Na dlhé roky sa stali nerozlučnou partiou. Spolu so Stanom Radičom, Jarom Filipom, Štefanom Skrúcaným, Mirom Nogom či Zuzanou Tlučkovou patrili medzi najobľúbenejších zabávačov svojej generácie. Keď však Jaro Filip zomrel, všetko sa zmenilo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1226266131127721&set=pb.100012330369478.-2207520000&type=3

Z pódia do krčmy

„Keď sme sa potom opäť chceli všetci dať dokopy, zrazu umrel Jaro. No a keď zastrelia Johna Lennona, Beatles už nespravíte,“ povedal neskôr Rasťo Piško. Po rokoch obrovského úspechu prišlo obdobie, ktoré niesol veľmi ťažko. Publikum si našlo nových zabávačov a človek, ktorému ešte nedávno tlieskali plné sály, zrazu zostával doma a v krčme.

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