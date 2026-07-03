Bola ženou bez sánky a chcela plakať. Bývalú markizáčku Luciu manžel Mark uisťoval, že je dokonalá
Aj keď jej ochrnuli hlasivky, stál pri nej.
Už 11 rokov žije v cudzine, kde našla nielen svoje osobné šťastie, ale aj „dokonalú bradu“. Takto sa nad svojím životným príbehom smeje Lucia Livschitz Kollárová, bývalá markizáčka, ktorá zažila roky krutých posmeškov, mediálnej šikany aj hlbokých pochybností o sebe samej. Dnes však otvorene hovorí o ceste k sebaprijatiu, o odvahe zmeniť to, čo ju roky trápilo, ale aj o láske, ktorá ju naučila, že skutočná krása sa nezačína v zrkadle, ale v pokoji so sebou samou.
Dve nenávistné skupiny
„Keď som sa ako dieťa prvýkrát videla zboku, bola som šokovaná. A potom znova a znova,“ priznala vo svojej knihe Lucia, ktorá sa narodila s nedostatočne vyvinutou spodnou čeľusťou a práve tá bola neustálym zdrojom jej neistoty.
„Bola tiež dôvodom na doberanie si, hlúpe komentáre a poznámky počas celého môjho detstva, dospievania a dokonca aj v dospelosti. Najmä keď som sa objavovala v slovenskej televízii v rokoch 2007 až 2015,“ uviedla otvorene niekdajšia hviezda Markízy, ktorá si počas svojej televíznej kariéry prešla peklom.
„Jedno ráno som sa zobudila a na Facebooku existovali hneď dve antiskupiny venované len mojej osobe so stovkami členov. Jasné, že je to šok. Ešte ťažšie som sa ale vyrovnávala s tým, že o mojich tvárových proporciách posmešne písali aj niektoré redaktorky v článkoch vtedajšieho bulváru,“ vysvetľovala v rozhovore pre Aktuality Lucka, ktorej dal bulvár neľudskú prezývku „neatraktívne čudo“ či „mimozemšťan“. Keď sa na celú situáciu pozerá s odstupom času, vie, že si mohla ušetriť kopec bolesti. Nad operáciou však v tom čase vôbec neuvažovala.
Osudná fotka
„A to dokonca aj počas mojich rokov na televíznej obrazovke, keď by mi chirurgická náprava mojej tvárovej deformácie ušetrila nejedno citové zranenie,“ priznala vo svojom blogu niekdajšia markizáčka. K operácii, ktorá jej zmenila život, sa odhodlala až o mnoho rokov neskôr, keď uvidela jednu svoju fotografiu.