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Opustil vozičkárku, nakoniec sám skončil zle. Marika Gombitová sa na Taliana Alberta nedokáže hnevať
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Opustil vozičkárku, nakoniec sám skončil zle. Marika Gombitová sa na Taliana Alberta nedokáže hnevať

Marika Gombitová a Talian Alberto.
Marika Gombitová a Talian Alberto. — Foto: Promo fotografie Adresa ja, adresa ty ( Archiv STV); Archív Mariky Gombitovej (Kniha: Úlomky spomienok)

Verila, že Alberto ju na rukách vynesie až do neba.

„Do môjho života patrili traja muži, ktorých som úprimne milovala a ktorí mi navždy zostali v srdci. Rudi, Tolja a Alberto.“ Len málokto vie, že za týmto jednoduchým priznaním Mariky Gombitovej sa ukrýva príbeh plný obrovských životných zvratov. Slovenská hudobná legenda prišla ako 24-ročná v jedinom okamihu o život, aký dovtedy poznala. Tragická autonehoda ju navždy pripravila o možnosť chodiť, no nedokázala jej vziať lásku k hudbe ani vieru v ľudí. Keď si mnohí mysleli, že sa jej kariéra skončila, vtedy opäť predstúpila pred publikum. A keď už neverila, že ju ešte niekto bude milovať takú, aká je, stretla muža, pri ktorom po prvý raz od nehody zabudla na invalidný vozík.

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Lámali nad ňou palicu

Na konci novembra 1980 sa Marika Gombitová vracala s kapelou Modus z koncertu v Brne. Bol obyčajný zimný večer. Husto snežilo, fúkal silný vietor a cesta smerom do Bratislavy bola čoraz nebezpečnejšia. Nikto z posádky netušil, že o pár okamihov sa všetko zmení. Auto dostalo na zasneženej diaľnici šmyk, niekoľkokrát sa prevrátilo a skončilo na streche v poli. Marika nebola pripútaná bezpečnostným pásom. Náraz ju vymrštil cez čelné sklo a zostala zakliesnená pod vozidlom. Keď sa prebrala, cítila bolesť v celom tele. Len nohy necítila vôbec.

Marika Gombitová s Mirom Žbirkom a najlepšou kamarátkou Evkou.
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Lekári v nemocnici zistili, že má zlomenú hrudnú kosť, poškodenú chrbticu, zlomenú ruku, množstvo ďalších zranení a pridružil sa aj zápal pľúc. Prognózy neboli priaznivé – od začiatku bolo jasné, že Marika Gombitová už nikdy nebude chodiť. Paradoxne, najhlbšie rany jej nespôsobili zlomeniny ani nekonečné bolesti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=731205778480049&set=pb.100047719011734.-2207520000&type=3

„Najviac sa ma dotkli slová niektorých sestričiek a lekárov, ktorí sa o mne rozprávali vo chvíľach, keď si mysleli, že spím a nič nevnímam. Hovorili, že tu už dlho nebudem, že nemám žiadnu šancu. Dokonca ma ľutovali, pretože vraj si už čoskoro len málokto spomenie na speváčku Mariku Gombitovú,“ spomínala po rokoch v rozhovore pre iDNES.cz.

Ako cvičený medveď

Ešte pred pár hodinami stála na pódiu pred tisíckami ľudí, mala rozbehnutú kariéru a život pred sebou. Zrazu ležala na nemocničnom lôžku a počúvala, ako ľudia okolo nej hovoria o konci. Marika Gombitová sa napriek tomu nevzdala. „Postupne som si uvedomila, aké je šťastie, že som ešte dostala túto šancu. Naučila som sa tešiť z maličkostí, ktoré mi predchádzajúci zhon nedovolil vnímať. Začala som si vážiť život oveľa viac,“ povedala v rozhovore pre Prima Ženy legendárna speváčka, ktorá zabojovala a po šiestich mesiacoch sa ocitla opäť na pódiu Zlatej lýry. Zaspievala, hoci bolo proti tomu aj vedenie ministerstva kultúry.

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„Vtedy nebolo zvykom, že by ľudia na vozíku vystupovali v televízii. Postihnutých dávali do ústavu, aby ich nebolo vidieť,“ spomínala Marika. Neskôr sa dokonca dozvedela, že niektorí ľudia vraveli, že ju organizátori na pódium ťahajú „ako cvičeného medveďa“. Marika Gombitová však chcela všetkým dokázať, že jej život sa nehodou neskončil. Hoci sa občas objavovali bulvárne správy o tom, že sa stiahla do ústrania a zmizla z verejného života, nebola to pravda. Naďalej pracovala, koncertovala, nahrávala nové piesne a osud jej napokon doprial aj lásku, o ktorej si už myslela, že ju nikdy nezažije.

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Muž, pri ktorom zabudla na vozík

Keby ste sa v roku 1987 prechádzali ulicami talianskej Florencie, možno by ste si všimli neprehliadnuteľný pár. Elegantného Taliana s tmavými vlasmi a usmievavú blondínu na invalidnom vozíku.

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