Nemôžem mať ženu na vozíčku, povedal muž jej života. Marika Gombitová a Alberto plánovali aj adopciu

Hovorí, že vo svojom živote milovala len troch mužov. Marika Gombitová často dala pred láskou prednosť spevu a kariére, no vždy verila, že pravá láska čaká už za rohom. „Stále je tu predsa nádej, a keď človek chce, dokáže zázraky,“ prezradila vo svojej knihe Úlomky spomienok, kde prvýkrát prehovorila o mužoch, ktorí zmenili jej život - o Rudim, Toljovi a Albertovi. Pri temperamentnom Talianovi si po prvý raz od autonehody neuvedomovala, že je na vozíčku. Osud však zamiešal karty tak, ako to nikto nečakal.

Foto: TASR

Rudi zo západného Nemecka

Marika Gombitová svoju prvú lásku stretla, keď v západnom Nemecku získala s kapelou angažmán na jednej lodi. „Naše oči sa stretli, ale ja som bola plachá a vždy som uhýbala pohľadom,“ spomínala vo svojej knihe na stretnutie s mužom menom Rudi. V ten moment jej nenapadlo, že spoznala svoju prvú veľkú lásku. Rudi nevynechal jediný koncert, prechádzali sa po prístave a stále sa mali o čom rozprávať.

Podľa Mariky Gombitovej to bola veľká láska, aj keď bol Rudi o 10 rokov starší, rozvedený a vychovával malého synčeka. Nastal moment, keď Modus musel odísť späť do Československa a Marika si dodnes pamätá na posledný deň, keď mohla stretnúť Rudiho. Vzal ju do klenotníctva a chcel, aby si vybrala prsteň.

Foto: TASR

„Potom nám priniesli poháre so sektom a Rudi mi povedal, že sa chce so mnou zasnúbiť. Bola som poriadne zmätená, ale zároveň nevýslovne šťastná,“ spomínala vo svojej knihe speváčka, za ktorou Rudi cestoval aj do totalitného Československa. Spoznali ho aj Marikini rodičia, ktorí mali strach, že je starší a ešte aj cudzinec. „Iná mentalita, iné tradície, to vraj nerobí dobrotu, mienili rodičia. A vývoj udalostí im dal čoskoro za pravdu,“ priznala Marika Gombitová.

Láska alebo kariéra

