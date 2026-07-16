Megamedveď vystrašil aj otrlých chlapov. Medvedia MAPA ukáže, na ktorých miestach treba zvýšiť opatrnosť
Hlásenia prichádzajú z mnohých kútov Slovenska.
Les je počas leta miestom, kam mnohí utekajú pred horúčavou, ruchom miest aj každodennými povinnosťami. Turistické chodníky sa plnia výletníkmi, rodiny vyrážajú na prechádzky a po dažďoch pribúdajú aj hubári, ktorí často schádzajú hlbšie medzi stromy. Práve tam však môže pokojný deň v prírode narušiť stretnutie, na ktoré sa nedá úplne pripraviť.
Medvede totiž ľudia hlásia v rôznych kútoch Slovenska, pričom niektoré sa objavujú aj v blízkosti obcí, ciest či miest, kde sa bežne pohybujú turisti. Štátna ochrana prírody SR len v uplynulých dňoch upozorňovala napríklad na výskyt šelmy priamo v intraviláne Závažnej Poruby či v obci Zemiansky Vrbovok.
Rozruch najnovšie vyvolal aj „megamedveď“, ktorého spozorovali medzi obcami Hozelec a Gánovce na východe Slovenska. Ako informuje portál TN live, mimoriadne veľká medvedica prekvapila lesných robotníkov len niekoľko stoviek metrov od chatovej oblasti. Po vyrušení sa rozbehla ich smerom, muži preto nastúpili do auta a odišli, pričom šelma mala utekať aj za vozidlom.
Predstaviteľ miestneho urbáru uviedol, že pracovníci už medvede v minulosti videli, no s takým veľkým jedincom sa dovtedy nestretli. Ľudí preto vyzval, aby sa pohybu v tamojšom lese radšej vyhli.
V lete sa správajú inak
V tomto období treba byť podľa odborníkov mimoriadne obozretný. Riaditeľ Správy Národného parku Malá Fatra Pavol Židek upozornil, že leto prináša viacero okolností, ktoré ovplyvňujú správanie šeliem. „Končí medvedia ruja a medvedice s medvieďatami sú dosť podráždené a utekali pred samcami. Treba však povedať, že dozrievajú poľnohospodárske plodiny a ovocie, čo je pre medvede veľkým lákadlom,“ uviedol pre portál TNlive.sk.
Rizikom pritom nie je iba pohyb hlboko v horách. Medvede môže k ľudským sídlam priťahovať nezabezpečený odpad, zvyšky jedál, dozrievajúce ovocie v záhradách aj ľahko dostupná potrava. Ak si zviera začne spájať blízkosť človeka s jedlom, môže postupne strácať prirodzenú plachosť.
Kedy treba spozornieť?
Pravdepodobnosť nečakaného stretnutia zvyšuje aj množstvo ľudí, ktorí počas leta vyrážajú do prírody. Štátna ochrana prírody preto odporúča pohybovať sa po vyznačených chodníkoch, vyhýbať sa neprehľadnému a hustému porastu a dať o sebe v lese vedieť bežným rozhovorom či iným primeraným zvukom.
Zvýšenú pozornosť si vyžaduje najmä skoré ráno, večer a pohyb v okolí potokov, húštin či miest s obmedzeným výhľadom. Pes by mal zostať na vôdzke, pretože voľne pustené zviera môže medveďa vyrušiť a následne ho priviesť späť k majiteľovi.
Veľa môže napovedať aj aktuálny prehľad hlásení. Ešte pred odchodom na túru, prechádzku alebo huby si preto môžete skontrolovať, či sa medvede v poslednom období neobjavili práve v oblasti, do ktorej smerujete.