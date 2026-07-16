Sledoval ju kamerami, nemohla sa ani osprchovať. Gregušová prvýkrát ukázala násilníka Cimarra v putách
Slovenskú rodinu nepotrebuješ, presviedčal ju herec.
Za dverami ich domu sa neodohrával príbeh ako z telenovely, ale každodenný boj o pocit bezpečia. V najnovšom podcaste Sisters UNMASKED modelka Bronislava Gregušová opísala, že spolu s dcérkou žili v dome zamorenom švábmi, pod dohľadom kamier a v neustálom strachu zo žiarlivosti jej partnera, známeho kubánskeho herca Maria Cimarra.
Šváby prišliapol aj šerif
„Nedalo sa ani sedieť a hrať sa s malou na zemi,“ spomínala Gregušová, ktorá raz vraj na kuchynskej linke našla sedem veľkých švábov naraz. „To ani nestihnete zabiť, oni sú rýchle. Keď ich zašliapnete topánkou, oni to cítia a príde ich ešte viac,“ opísala a prezradila, že šváby na zemi raz zašliapol aj šerif, ktorý prišiel do ich domu, keď prežívala najťažšie chvíle života.
To, čo spočiatku vyzeralo ako rozprávkový vzťah, sa podľa jej slov postupne zmenilo na život pod neustálou kontrolou. Bronislava Gregušová tvrdí, že Mario Cimarro začal byť chorobne žiarlivý a majetnícky. Telefonoval jej, keď sa zdržala v obchode a dokonca od nej vyžadoval videohovory, aby mu ukázala, že sa v jej okolí nenachádza žiaden muž.
Sledovaná kamerami
„Hneď som bola obvinená z flirtovania. Samozrejme, s nadávkami a obviňovaním. A ak som sa niekedy len pozrela na niekoho, doma som potom celé dni počúvala hnusné výčitky. To všetko, samozrejme, aj pred našou malou,“ povedala otvorene modelka, ktorú okrem iného sledoval aj bezpečnostnými kamerami. „Mali sme okolo domu asi sedem kamier. Prístup ku kamerám sme mali obaja, ale iba jeden človek bol ten hlavný. Čiže sme boli celý čas pod dohľadom, napríklad, keď sme išli na záhradu,“ opísala.
Na jej rozprávanie reagovala aj sestra Lucia, ktorá priznala, že sledovať situáciu z diaľky bolo mimoriadne bolestivé. „Nechcem povedať, že si bola ako slúžka, ale veď ty si sa nemohla ani osprchovať,“ povedala Lucia, ktorá na vlastné oči videla, ako sa herec snažil Broňu izolovať od najbližších.