Z otcovstva ti preplo, vravia mu. Jakub Jablonský starostlivosť o dcérku nikdy nevnímal ako pomoc partnerke
Pri dcérke robí to, čo považuje za samozrejmé.
Keď sa človeku narodí dieťa, zmení sa oveľa viac než len jeho denný režim. Menia sa priority, pohľad na bežné situácie aj predstava o tom, čo znamená byť rodičom. Herec Jakub Jablonský hovorí, že práve otcovstvo mu ukázalo veci, nad ktorými predtým možno ani neuvažoval. Zároveň priznáva, že nie každý jeho prístup prijíma s pochopením.
Ako zaznelo v podcaste Odpíšeme ti, herec zo seriálu Dunaj, k vašim službám otvorene porozprával o živote s partnerkou Petrou Dubayovou a ich osemmesačnou dcérkou Vesnou. Dvojica si svoje súkromie väčšinou stráži, tentokrát však prezradili, ako dnes vnímajú rodičovstvo, spoločné cestovanie aj pravidlá, ktoré chcú vo výchove dodržiavať.
Nie je to pomoc
Jakub Jablonský hovorí, že starostlivosť o dcéru nikdy nevnímal ako pomoc partnerke. Podľa neho ide o spoločnú zodpovednosť oboch rodičov, preto sa prirodzene zapája do každodenných povinností okolo malej Vesny. Práve tento prístup podľa jeho slov u časti okolia vyvolal prekvapivé reakcie. Niektorí ľudia vraj nechápali, prečo sa o dcéru zaujíma až tak intenzívne.
„Že mi úplne preplo z toho otcovstva, lebo že sa príliš zaujímam,“ prezradil v podcaste a dodal, že podobné poznámky počul najmä od niektorých žien a matiek. S partnerkou sa pritom rozhodli, že ani po narodení dcéry nechcú prestať žiť život, ktorý im bol blízky aj predtým. Vesnu berú na cesty a spoločné zážitky, hoci práve to sa už viackrát stretlo s kritikou na sociálnych sieťach. Dvojica však opakovane zdôrazňuje, že pre nich je najdôležitejšie, aby bolo o dcéru dobre postarané a mala naplnené všetky svoje potreby.