Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním
Záleží aj na načasovaní a situácii v hoteli.
Dovolenka nie je pre každého samozrejmosťou a pri cenách, ktoré sa v mnohých destináciách šplhajú poriadne vysoko, to platí dvojnásobne. Niektorí si na vytúžený oddych pri mori šetria celý rok a keď sa do zahraničia konečne dostanú, dúfajú, že všetko prebehne bez problémov. Našťastie, existuje niekoľko trikov, ktorými si môžete zaslúžený oddych ešte viac spríjemniť.
Lepšia izba zadarmo?
Z prieskumu agentúry Focus z júna 2026, o ktorom informovala televízia TA3, vyplýva, že tento rok sa na dovolenku nechystá až 42 percent Slovákov. Viac ako polovica z nich – asi 56 percent, pritom ako hlavný dôvod uviedla práve nedostatok financií. Užívať si piesočnatú pláž, vietor vo vlasoch a slnečné lúče je teda luxus sám o sebe.
Existujú však spôsoby, ako si aj v rámci ubytovania za bežnú cenu niečím prilepšiť. Stačí pritom nezabúdať na obyčajnú ľudskosť. Hotelový personál a recepční z viacerých prevádzok totiž prezradili, čo zvyšuje šancu, že hosť pri ubytovaní získa lepšiu izbu bez príplatku.
Všetko dokáže zmeniť jediná veta
„Buďte úprimne milí k človeku, ktorý pred vami stojí. Hoci to znie jednoducho, práve láskavosť je často kľúčom k oveľa príjemnejšiemu pobytu,“ vysvetlil pre magazín Travel and Leisure Curtis Crimmins, ktorý sa hotelierstvu venuje už dve desaťročia. Personál denne rieši desiatky podnetov od hostí, no z davu podľa neho najviac vyčnievajú tí, ktorí všetko berú s pokojom, rešpektom a sú milí. To ale nie je všetko.