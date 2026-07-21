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Sadla si mu do lona a on kvôli nej zrušil zásnuby. Eva Máziková a Peter vedia, ako si udržať vášeň
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Sadla si mu do lona a on kvôli nej zrušil zásnuby. Eva Máziková a Peter vedia, ako si udržať vášeň

Chcel predmanželskú zmluvu a ona bola v šoku.

„Študuj a buď sebestačná,“ opakovala Eve Mázikovej od detstva jej mama. Práve túto radu si legendárna speváčka niesla celým životom a dodnes ju považuje za jednu z najcennejších, aké kedy dostala. Hoci dnes už viac ako 53 rokov tvorí harmonický pár s manželom Petrom z Bavorska, nikdy nezabudla na radu, že žena by mala stáť pevne na vlastných nohách. Láska s Nemcom pritom nezačala ako z romantického filmu – spoznali sa totiž počas jeho zásnub s inou ženou.

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Štyrikrát zasnúbená hanblivka

Keď Eva Máziková spomína na mladosť, je presvedčená, že kedysi malo randenie oveľa väčšie čaro a bolo romantickejšie. „Nebolo to o tom, že si niekoho nájdeš na Tindri, hneď vieš, koľko má rokov, aké má auto a všetko o ňom poznáš ešte skôr, než sa stretnete. Chýbali by potom tie motýle v bruchu, to očakávanie a radosť z toho, že ho konečne uvidíš,“ prezradila v podcaste Sexuálna výchova. Dnes by tomu málokto veril, no kedysi bola Eva Máziková veľkou hanblivkou. „Dnes tomu nikto neverí, ale naozaj to tak bolo. Všetko bolo jemnejšie. Chalan prišiel za dievčaťom a spýtal sa: ,Mohli by sme sa ešte stretnúť?ʻ Keď už bol vzťah vážny, prišiel požiadať rodičov o súhlas,“ spomínala.

Eva Kostolányiová zomrela vo veku nedožitých 33 rokov 3. októbra 1975 na rakovinu prsníka.
Prečítajte si tiež: Jedna otázka od Mázikovej jej zmenila život. Eva Kostolányiová aj vďaka Andrejovi žila naplno až do konca

Skôr ako našla životného partnera, bola dokonca štyrikrát zasnúbená. „Všetky zásnubné prstene som vždy vrátila. Len kamienky som si nechala,“ smiala sa Eva Máziková, ktorá si napokon v roku 1975 vzala za manžela Bavora Petra. Ich zoznámenie pritom pripomína scenár romantickej komédie.

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Sadla mu do lona

„Hrali sme v mníchovskom hoteli Sheraton s Braňom Hroncom. Prišiel za nami riaditeľ hotela a povedal, že sa tam konajú zásnuby a či by sme nezaspievali nejakú romantickú pesničku. Tak som išla k ich stolu a zaspievala som Where Do I Begin z filmu Love Story. Sadla som si ženíchovi priamo na kolená. Veď šou musí byť,“ smiala sa pri spomienkach na večer, keď videla krásnu snúbenicu a šarmantného snúbenca. O dva mesiace neskôr sa jej Peter ozval.

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