Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
VEĽKÁ MAPA ochladenia: Niektoré slovenské domácnosti aj zakúria, leto si dá na chvíľu pauzu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Spravil vám labuť z uteráku? Ste ľahká obeť. Slovenka Katka varuje pred dovolenkovými vzťahmi s Arabmi

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

Veľká búrková MAPA: Počasie začne vyčíňať v týchto okresoch. Pridá sa k nemu aj ďalšie nebezpečenstvo

Mama známej moderátorky predáva na Miletičke 35 rokov. Ženy za dobrou podprsenkou cestujú až z Košíc

Ilustračné obrázky.

Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Veľký test kečupov z našich obchodov: Známe značky prepadli. Rozhoduje údaj, ktorý mnohí prehliadajú

Dovolenkári húfne opúšťajú stredomorské krajiny a sťahujú sa inam. Tu je nám oveľa lepšie, hodnotia

Našli ju zviazanú a zavraždenú, on ju nesmel ísť hľadať. Priateľ Ľudmily Cervanovej po 50 rokoch prehovoril

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

VEĽKÁ MAPA ochladenia: Niektoré slovenské domácnosti aj zakúria, leto si dá na chvíľu pauzu

Počasie bude pripomínať jeseň.

Po týždňoch tropických horúčav čaká Slovensko výrazná zmena. Už od pondelka 20. júla začne do strednej Európy od severozápadu prúdiť chladnejší oceánsky vzduch, ktorý prinesie sériu teplotne podpriemerných dní. Najvýraznejšie ochladenie pocítia obyvatelia severného Slovenska a meteorológ Cyril Siman dokonca upozorňuje, že v niektorých domácnostiach možno bude treba opäť zakúriť.

Instagram Post
Príspevok používateľa Martin Horák (@karpatsky_vandrak)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

Leto vystrieda jeseň

„Od pondelka by to už malo byť jednoznačne chladnejšie. Stredná Európa bude teplotne podpriemerná,“ uviedol meteorológ Cyril Siman na svojom kanáli Meteorológia pre každého. Podľa neho bol piatok posledným veľmi teplým dňom na dlhšie obdobie, keďže cez naše územie postupne prejdú dva studené fronty. Najvýraznejšie sa ochladenie prejaví na severe krajiny.

Ilustračné obrázky.
Prečítajte si tiež: Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári

Siman upozornil, že v strede týždňa môže podľa modelu ECMWF vystúpiť denná teplota na severe Slovenska len na približne 15 až 16 stupňov Celzia. Na juhu by sa maximá mali pohybovať okolo 23 až 24 stupňov. „Na severe to bude také pomerne neletné, skôr jesenné počasie. Smerom na juh to bude o niečo lepšie, ale tiež bude chladnejšie,“ informoval meteorológ.

Nočné teploty môžu klesnúť pod 10 stupňov Celzia.
Nočné teploty môžu klesnúť pod 10 stupňov Celzia. Foto: iMeteo.sk

Výrazne chladnejšie budú aj noci. Podľa predpovedí klesnú minimálne teploty na severe Slovenska a v dolinách miestami pod hranicu ôsmich stupňov Celzia. Práve preto Cyril Siman upozornil, že niektoré domácnosti budú musieť zakúriť, hoci je júl.

Dážď aj búrky

Ochladenie podľa portálu iMeteo.sk nebude len krátkodobé. Už v utorok prejde cez Slovensko ďalší studený front od severozápadu. Oblačnosti pribudne a najmä na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo dážď.

PREHRAŤ VIDEO

Najvyššie denné teploty dosiahnu 22 až 27 stupňov Celzia, v severnej polovici Slovenska a na Horehroní len 16 až 22 stupňov. V stredu sa síce počasie prechodne upokojí, no výrazné oteplenie nepríde. Teploty zostanú podobné ako v utorok. Vo štvrtok zasiahne Slovensko od severu brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá prinesie viac oblačnosti, na väčšinu územia prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky.

Kedy sa vráti leto?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Beriem 1 TABLETU a dokonale vyčistím celú kúpeľňu, rúru aj všetky KOBERCE: Toto je najlepší domáci trik!

Beriem 1 TABLETU a dokonale vyčistím celú kúpeľňu, rúru aj všetky KOBERCE: Toto je najlepší domáci trik!

Paradajky z domácej úrody zmrazte týmto spôsobom: Ušetrí vám to peniaze a chutia ako čerstvé!

Paradajky z domácej úrody zmrazte týmto spôsobom: Ušetrí vám to peniaze a chutia ako čerstvé!

Moja svokra kupuje najlacnejší balzam, ale nedáva ho len na suché pery: Jej DOMÁCI trik v lete vyvážite zlatom!

Moja svokra kupuje najlacnejší balzam, ale nedáva ho len na suché pery: Jej DOMÁCI trik v lete vyvážite zlatom!

Koncom júla číha na vaše paradajky veľká hrozba. Známy záhradník vie, ako pred ňou ochrániť celú úrodu

Koncom júla číha na vaše paradajky veľká hrozba. Známy záhradník vie, ako pred ňou ochrániť celú úrodu

Plný hrniec

V lete ponúkam návštevám domáce MOJITO a z tej chuti sa všetci idú zblázniť: Lacné, rýchle, každý ho zbožňuje!

V lete ponúkam návštevám domáce MOJITO a z tej chuti sa všetci idú zblázniť: Lacné, rýchle, každý ho zbožňuje!

Cuketová nátierka podľa Jamieho Olivera – zdravá a vynikajúca: Žiadne maslo, ani smotana a pritom fantasticky krémová a chutná!

Cuketová nátierka podľa Jamieho Olivera – zdravá a vynikajúca: Žiadne maslo, ani smotana a pritom fantasticky krémová a chutná!

Moja mama má RECEPT na dokonalú piškótovú roládu: Cesto ľahučké ako dych a zaručene nepraskne – stačí ju len natrieť džemom!

Moja mama má RECEPT na dokonalú piškótovú roládu: Cesto ľahučké ako dych a zaručene nepraskne – stačí ju len natrieť džemom!

CUKETA chutí lepšie ako pizza a hladina cukru v krvi ostáva v norme: Jednoduchý recept na ZDRAVÝ obed!

CUKETA chutí lepšie ako pizza a hladina cukru v krvi ostáva v norme: Jednoduchý recept na ZDRAVÝ obed!

Zdravé tipy

Je to naozaj sila: Stará rada našich babičiek, ako na kŕčové žily – toto spravte hneď, ako sa objavia!

Je to naozaj sila: Stará rada našich babičiek, ako na kŕčové žily – toto spravte hneď, ako sa objavia!

Hluchavka purpurová: Nenápadná bylinka plná cenných látok, ktorú mnohí považujú za obyčajnú burinu!

Hluchavka purpurová: Nenápadná bylinka plná cenných látok, ktorú mnohí považujú za obyčajnú burinu!

Trik s ALOBALOM, ktorý vás zbaví nepríjemných bolestí po celom tele: Málokto ho pozná!

Trik s ALOBALOM, ktorý vás zbaví nepríjemných bolestí po celom tele: Málokto ho pozná!

Kvapnite si na tvár každý deň TOTO a zmiznú vrásky, začervenanie aj tmavé škvrtny: Drahá kozmetika sa na to nechytá!

Kvapnite si na tvár každý deň TOTO a zmiznú vrásky, začervenanie aj tmavé škvrtny: Drahá kozmetika sa na to nechytá!

Už ste čítali?

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.