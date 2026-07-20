VEĽKÁ MAPA ochladenia: Niektoré slovenské domácnosti aj zakúria, leto si dá na chvíľu pauzu
Počasie bude pripomínať jeseň.
Po týždňoch tropických horúčav čaká Slovensko výrazná zmena. Už od pondelka 20. júla začne do strednej Európy od severozápadu prúdiť chladnejší oceánsky vzduch, ktorý prinesie sériu teplotne podpriemerných dní. Najvýraznejšie ochladenie pocítia obyvatelia severného Slovenska a meteorológ Cyril Siman dokonca upozorňuje, že v niektorých domácnostiach možno bude treba opäť zakúriť.
Leto vystrieda jeseň
„Od pondelka by to už malo byť jednoznačne chladnejšie. Stredná Európa bude teplotne podpriemerná,“ uviedol meteorológ Cyril Siman na svojom kanáli Meteorológia pre každého. Podľa neho bol piatok posledným veľmi teplým dňom na dlhšie obdobie, keďže cez naše územie postupne prejdú dva studené fronty. Najvýraznejšie sa ochladenie prejaví na severe krajiny.
Siman upozornil, že v strede týždňa môže podľa modelu ECMWF vystúpiť denná teplota na severe Slovenska len na približne 15 až 16 stupňov Celzia. Na juhu by sa maximá mali pohybovať okolo 23 až 24 stupňov. „Na severe to bude také pomerne neletné, skôr jesenné počasie. Smerom na juh to bude o niečo lepšie, ale tiež bude chladnejšie,“ informoval meteorológ.
Výrazne chladnejšie budú aj noci. Podľa predpovedí klesnú minimálne teploty na severe Slovenska a v dolinách miestami pod hranicu ôsmich stupňov Celzia. Práve preto Cyril Siman upozornil, že niektoré domácnosti budú musieť zakúriť, hoci je júl.
Dážď aj búrky
Ochladenie podľa portálu iMeteo.sk nebude len krátkodobé. Už v utorok prejde cez Slovensko ďalší studený front od severozápadu. Oblačnosti pribudne a najmä na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo dážď.
Najvyššie denné teploty dosiahnu 22 až 27 stupňov Celzia, v severnej polovici Slovenska a na Horehroní len 16 až 22 stupňov. V stredu sa síce počasie prechodne upokojí, no výrazné oteplenie nepríde. Teploty zostanú podobné ako v utorok. Vo štvrtok zasiahne Slovensko od severu brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá prinesie viac oblačnosti, na väčšinu územia prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky.