Dvaja 16-roční Slováci uniesli lietadlo. Dušana a Štefana hnali filmy o Rambovi a Rockym
Najvyššiu cenu zaplatili ich rodiny.
Na pražskom letisku panoval 29. marca 1989 pokojný deň. Cestujúci nastupovali do lietadla maďarských aerolínií Malév smerujúceho do Amsterdamu a nič nenasvedčovalo tomu, že sa o pár minút začne jedna z najväčších drám československého civilného letectva. Do vládneho VIP salónika totiž vošli dvaja 16-roční slovenskí učni so zbraňami ukrytými pod oblečením. Keď ich zbadala zamestnankyňa letiska, bolo už neskoro. „Kľud! Kľud! Nič sa vám nestane!“ opakoval jej jeden z mladíkov, zatiaľ čo pažbou pušky rozbil sklenené dvere vedúce na letiskovú plochu. Ženu prinútili kráčať pred sebou ako živý štít a zamierili k najbližšiemu dopravnému lietadlu. O niekoľko sekúnd už mierili do kokpitu. Ich cieľ bol jednoduchý. Amerika.
Dvaja obyčajní chlapci z Bystrice
Únos lietadla sa napokon zapísal do dejín ako posledný úspešne dokončený únos dopravného lietadla z komunistického Československa. Hoci sa skončil bez jedinej obete, odborníci dodnes hovoria, že stačilo jediné zlé rozhodnutie a tragédia bola na svete.
Keď neskôr vyšetrovatelia Štátnej bezpečnosti zhromažďovali informácie o oboch únoscoch, prekvapilo ich, že nenašli takmer nič, čo by ich predurčovalo na podobný čin. Dušan Styk aj Štefan Mačičko vyrastali v usporiadaných rodinách neďaleko Banskej Bystrice. Navštevovali Stredné odborné učilište ČSAD, kde sa pripravovali na povolanie automechanikov a ani jeden z nich nepatril medzi problémových mladíkov.
Mohol byť najlepší
Vyšetrovací spis opisoval Štefana ako tichého, nepriebojného chlapca, ktorý sa skôr vyhýbal konfliktom. Bol uzavretý, dobre vychádzal so spolužiakmi a dokonca sa zúčastňoval matematickej olympiády. Dušana charakterizovali ako prirodzeného vodcu, obľúbeného medzi spolužiakmi, inteligentného študenta, ktorý mal podľa učiteľov predpoklady patriť medzi najlepších v triede. „Na svoj vek mal primeraný rozhľad o svetovom dianí. Neprejavoval protisocialistické postoje,“ uvádzali eštebáci. Zároveň si však vyšetrovatelia všimli jeho silný obdiv k „západnému spôsobu života“.
„Prejavoval nekritický obdiv k západnému spôsobu života, kultúre a technike,“ písali o Dušanovi, ktorý mal byť podľa nich iniciátorom celej akcie a vo svojom kamarátovi Štefanovi našiel človeka, ktorý sa dal ľahko presvedčiť.
Rocky a Rambo
Hoci si mnohí mysleli, že mladíci z bystrického okresu chceli ujsť na Západ z čisto politických dôvodov, realita bola zložitejšia a detinskejšia.