Spravil vám labuť z uteráku? Ste ľahká obeť. Slovenka Katka varuje pred dovolenkovými vzťahmi s Arabmi
Mnoho žien sa z letných dovoleniek vracia s myšlienkami na muža, ktorého tam stretli, nepoznajú však kultúrne pozadie krajiny.
Zahrnú vás pozornosťou, lichotia vám a ohúria exotickým zjavom. O láskach, ktoré vznikli v hotelových rezortoch v Egypte či Tunisku, počula už nejedna Slovenka. Mnoho Európaniek sa však domov vracia s myšlienku, že nešlo len o letný románik a vo vzťahu s mužom by chceli pokračovať ďalej. A práve to je chvíľa, kedy treba spozornieť a nahliadnuť do pozadia kultúry, v ktorej sme nevyrastali.
Je ľahké podľahnúť ilúzii, no keď vám mladík v hotelovom rezorte spraví labuť z uterákov, to ešte neznamená, že jeho úmysly sú čisté. Slovenka Katka sa v arabskom svete pohybuje už 22 rokov a o živote v arabskom svete vie veľa. Svojho manžela si nevie vynachváliť, no upozorňuje, že nie je Arab ako Arab.
Pozor na mužov v turizme
O Katkinom živote v Maroku aj o vzťahu s jej marockým manželom si môžete prečítať v tomto našom rozhovore. Na svojej sociálnej sieti sa pravidelne venuje aj otázke vzťahov Európaniek s Arabmi, ktoré považuje za rizikové, hoci sama má manžela z inej kultúry.
Na rozdiel od dovolenkových lások sa v arabskom svete pohybovala dlhé roky predtým, naučila sa jazyk, poznala mentalitu, kultúru dlho predtým, než sa s manželom dali do kopy a presne tak vedela, do čoho ide. Našim ženám radí, aby si dávali pozor hlavne v prípade, že daný muž pracuje v turistickom ruchu.
„Naše ženy väčšinou stretávajú týchto krásavcov v krajinách s veľkým turistickým ruchom. Nepočula som mnohokrát, že by sa dievčatá zoznámili s niekým v Spojených arabských emirátoch, ale to, že niekoho stretli v Egypte na pláži, spoznali sa s tetovačom, hotelovým recepčným či milým čašníkom vTunisku, počujeme pravidelne," hodnotí Katka situáciu s tým, že práve to považuje za prvý red flag vo vzťahu.
Chudobné pomery
„Nemyslite si, že tá ich snaha byť čo najslušnejší, najgalantnejší a ich rôzny spôsoby vyjadrovania obdivu našim ženám, že je to nezištné. Tak to prosto nie je," upozorňuje. Ľudia pracujúci v turizme podľa nej pochádzajú predovšetkým z nižšej vrstvy spoločnosti, a aj keď môžu mať vysokú školu, rodina stále pochádza z chudobných pomerov. „Môžu mať aj dobré úmysly v zmysle, že ten vzťah naozaj chcú, môžu myslieť vážne aj to, že si chcú založiť rodinu, ale stále to nie je nezištné. V prvom rade hľadajú sponzora a snažia sa dostať do Európy za lepším životom," hovorí.
Ženy aj varuje pred naivnou predstavovou, že až pri nich spoznali ozajstnú lásku, alebo že takých nádherných žien ako ony nie je vo svete viac. V cestovanom ruchu je snaha dostať sa do Európy prostredníctvom manželstva s Európankou známym „biznis plánom."