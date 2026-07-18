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Spravil vám labuť z uteráku? Ste ľahká obeť. Slovenka Katka varuje pred dovolenkovými vzťahmi s Arabmi
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Spravil vám labuť z uteráku? Ste ľahká obeť. Slovenka Katka varuje pred dovolenkovými vzťahmi s Arabmi

Mnoho žien sa z letných dovoleniek vracia s myšlienkami na muža, ktorého tam stretli, nepoznajú však kultúrne pozadie krajiny. 

Zahrnú vás pozornosťou, lichotia vám a ohúria exotickým zjavom. O láskach, ktoré vznikli v hotelových rezortoch v Egypte či Tunisku, počula už nejedna Slovenka. Mnoho Európaniek sa však domov vracia s myšlienku, že nešlo len o letný románik a vo vzťahu s mužom by chceli pokračovať ďalej. A práve to je chvíľa, kedy treba spozornieť a nahliadnuť do pozadia kultúry, v ktorej sme nevyrastali. 

Je ľahké podľahnúť ilúzii, no keď vám mladík v hotelovom rezorte spraví labuť z uterákov, to ešte neznamená, že jeho úmysly sú čisté. Slovenka Katka sa v arabskom svete pohybuje už 22 rokov a o živote v arabskom svete vie veľa. Svojho manžela si nevie vynachváliť, no upozorňuje, že nie je Arab ako Arab. 

Pozor na mužov v turizme

O Katkinom živote v Maroku aj o vzťahu s jej marockým manželom si môžete prečítať v tomto našom rozhovore. Na svojej sociálnej sieti sa pravidelne venuje aj otázke vzťahov Európaniek s Arabmi, ktoré považuje za rizikové, hoci sama má manžela z inej kultúry.

Na rozdiel od dovolenkových lások sa v arabskom svete pohybovala dlhé roky predtým, naučila sa jazyk, poznala mentalitu, kultúru dlho predtým, než sa s manželom dali do kopy a presne tak vedela, do čoho ide. Našim ženám radí, aby si dávali pozor hlavne v prípade, že daný muž pracuje v turistickom ruchu.

Instagram Post
Príspevok používateľa Katarina Maruskinova (@katka_slovenkavmaroku)
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„Naše ženy väčšinou stretávajú týchto krásavcov v krajinách s veľkým turistickým ruchom. Nepočula som mnohokrát, že by sa dievčatá zoznámili s niekým v Spojených arabských emirátoch, ale to, že niekoho stretli v Egypte na pláži, spoznali sa s tetovačom, hotelovým recepčným či milým čašníkom vTunisku, počujeme pravidelne," hodnotí Katka situáciu s tým, že práve to považuje za prvý red flag vo vzťahu.

Chudobné pomery

„Nemyslite si, že tá ich snaha byť čo najslušnejší, najgalantnejší a ich rôzny spôsoby vyjadrovania obdivu našim ženám, že je to nezištné. Tak to prosto nie je," upozorňuje. Ľudia pracujúci v turizme podľa nej pochádzajú predovšetkým z nižšej vrstvy spoločnosti, a aj keď môžu mať vysokú školu, rodina stále pochádza z chudobných pomerov. „Môžu mať aj dobré úmysly v zmysle, že ten vzťah naozaj chcú, môžu myslieť vážne aj to, že si chcú založiť rodinu, ale stále to nie je nezištné. V prvom rade hľadajú sponzora a snažia sa dostať do Európy za lepším životom," hovorí.

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Príspevok používateľa Katarina Maruskinova (@katka_slovenkavmaroku)
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Ženy aj varuje pred naivnou predstavovou, že až pri nich spoznali ozajstnú lásku, alebo že takých nádherných žien ako ony nie je vo svete viac. V cestovanom ruchu je snaha dostať sa do Európy prostredníctvom manželstva s Európankou známym biznis plánom."

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