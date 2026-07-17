Prečo sú vaše uhorky horké? Profesor Hričovský poznal chybu, ktorú robia mnohí záhradkári
Stačí jedna chyba v júli a uhorky zmenia chuť.
Chystáte sa zahryznúť do čerstvo odtrhnutej uhorky, tešíte sa na jej šťavnatú chuť, no namiesto príjemného osvieženia vás strasie od nepríjemnej horkosti. Tento moment zažil nejeden záhradkár. Nebohý profesor a významný pomológ Ivan Hričovský však vysvetľoval, že za horkou chuťou sa neskrýva náhoda. Nestor slovenských záhradkárov vedel, prečo sa to deje a ako sa tejto chybe vyhnúť. Odpoveď pritom nesúvisí len s odrodou, ale najmä s tým, ako sa o rastliny staráme počas horúcich dní.
Horkosť spôsobuje najmä stres
„Príčinou je obsah látky nazvanej kukurbitacín. Funkciou tejto látky je chrániť uhorku pred herbivormi – rastlinožravými živočíchmi, čiže aj pred človekom,“ vysvetlil v minulosti na sociálnych sieťach profesor Hričovský. Podľa jeho slov je koncentrácia tejto látky najvyššia pri stopke, na koncoch plodu a často aj v šupke. Do stredu uhorky sa dostáva len výnimočne.
„Horkosť celej uhorky, ktorá má horkú šupku, si väčšinou spôsobíme sami tým, že ju nakrájame a horké látky akoby nožom rozotrieme po celom reze,“ uviedol profesor, podľa ktorého množstvo kukurbitacínu výrazne ovplyvňujú podmienky pestovania.
„Zvýšenú produkciu tejto látky vyvolávajú najmä stresové podmienky, ako sú poruchy vo výžive, nepravidelná závlaha, kolísanie teplôt a poškodenie chorobami či škodcami,“ informoval Hričovský. Tieto odporúčania potvrdzujú aj odborníci zo záhradníckeho portálu Suttons Gardening Grow How, podľa ktorých patrí stres rastliny medzi najčastejšie dôvody horknutia uhoriek. Riziko zvyšuje najmä nepravidelné zalievanie, výkyvy teplôt či nedostatok živín.
Júl rozhoduje o celej úrode
Práve júl je obdobím, keď sú uhorky najproduktívnejšie, no zároveň aj najcitlivejšie. Keďže majú plytký koreňový systém a veľkú plochu listov, veľmi rýchlo reagujú na nedostatok vody aj živín. Profesor Hričovský pomenoval kľúčové činnosti, ktoré od záhradkárov uhorky v júli vyžadujú.