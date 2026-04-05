Slovenka Katka žije 13 rokov v Maroku: S manželom som sa dala dokopy potom, ako ma zachránil
Nový domov našla v Maroku, hoci to nebola láska na prvý pohľad.
Arabský svet je pre mnoho našincov zahalený rúškom tajomstva a trochu sa ho obávajú. Katku Maruškinovú naopak vždy priťahoval a túžila mu porozumieť. Usmievavá Slovenka žila v Egypte, Sýrii i Jordánsku, až sa nechtiac ocitla v Maroku, kde napokon zostala. V meste Fez žije s manželom a dcérou a popritom stále sprevádza turistov z Česka i Slovenska. Na svojich sociálnych sieťach zdieľa okamihy z tamojšieho života, ako aj užitočné tipy pri spoznávaní krajiny. S Katkou sa pre DOBRÉ NOVINY zhovárala Tímea Gurová.
V rozhovore sa dozviete:
- Či sa ako cudzinka tiež postila počas Ramadánu
- S akými predsudkami a stereotypmi sa v arabskom svete stretla
- Prečo sa napokon usadila práve v Maroku
- Aké kompromisy museli urobiť vo vzťahu s marockým manželom
- Aké sú vzťahy s inými ženami v rodine
- Ako sa v Maroku chápe úloha otca
- Ako v krajine funguje zdravotná starostlivosť a čo by tam chcela preniesť z Európy
- Na čo by si turisti mali dávať pri cestovaní pozor
Krajiny arabského sveta si vás získali počas štúdia na vysokej škole. Čím to bolo? My zvykneme všetky krajiny z týchto zemepisných šírok hádzať do jedného vreca. Vnímali ste nejaké rozdiely medzi jednotlivými štátmi?
11. septembra 2001, keď spadli Dvojičky v New Yorku, som sa práve balila na sústredenie pred prvým ročníkom štúdia na univerzite. Vedľa angličtiny ako hlavného predmetu som si mala ešte vybrať „doplnok". Všetci vtedy riešili Arabov a islam a mňa to paradoxne neodradzovalo, ale priťahovalo - ten tajomný svet bradatých mužov v dlhých habitoch so štekavým jazykom, vyhrážajúcim sa západnému svetu - chcela som sa prosto dozvedieť viac a celé to pochopiť. Už predtým som navštívila Latinskú Ameriku a iné kultúry ma fascinovali. Nakoniec som popri angličtine študovala perzštinu, teda jazyk dnešného Iránu. Nie všetky krajiny s islamom ako hlavným náboženstvom majú zároveň ako oficiálny jazyk arabčinu.
Práve Irán je krajinou Peržanov a tí teda nie sú radi, keď ich označíme za Arabov. Ja osobne sa venujem krajinám od Maroka po Irán a okrem rôznych jazykov alebo aspoň dialektov arabčiny má každá z týchto krajín svoju vlastnú špecifickú históriu, kuchyňu, kultúru. Maroko je úplne iné než Egypt a ten je zase úplne iný než napríklad Jordánsko. Ja som tento rozdiel najviac vnímala, keď som prišla prvýkrát do Maroka, kde som napriek svojej znalosti arabčiny vôbec na začiatku nerozumela. Vlastne som si ani nepripadala ako v arabskej krajine.