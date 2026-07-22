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Prajeme ti ženu plnú súcitu, odkazujú mu. Michal Navara začína novú etapu pri o 15 rokov mladšej Iryne
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Prajeme ti ženu plnú súcitu, odkazujú mu. Michal Navara začína novú etapu pri o 15 rokov mladšej Iryne

Z podržtašky je samostatný muž, píšu fanúšikovia.

„Mám pocit, že zostarol o niekoľko rokov,“ prezradil zdroj z jeho okolia v čase, keď Michal Navara požiadal o rozvod a odišiel od svojej manželky Dominiky Cibulkovej. Po mesiacoch plných špekulácií, bolestivých vyjadrení aj uniknutých fotografií však dnes podnikateľ podľa všetkého opäť nachádza pokoj. Po jeho boku stojí žena, ktorú rodina poznala dlhé roky, a najnovšie zábery naznačujú, že začínajú novú životnú kapitolu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122109479337316454&set=a.122102757105316454

O 15 rokov mladšia

Rozchod Dominiky Cibulkovej a Michala Navaru patril medzi najsledovanejšie udalosti slovenského šoubiznisu. Kým bývalá tenistka sa po rozpade manželstva rozhodla otvorene hovoriť o svojich pocitoch a priznávala, že sa učí žiť nový život, Navara si svoje súkromie dlhodobo strážil. Dnes sa však zdá, že aj on po náročnom období opäť našiel dôvod na úsmev.

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.
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Kým Dominika trávila posledné dni na Wimbledone a užívala si leto na chalupe, Michal Navara sa naplno venuje podnikaniu. Sústreďuje sa na rozvoj siete bratislavských kaviarní, pričom oporou mu je dlhoročná kamarátka a o 15 rokov mladšia podnikateľka Iryna Kushnirová. Dvojica dnes podľa medializovaných informácií tvorí pár.

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Príspevok používateľa Irіna (@iryna_kushn1r)
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Kauza s fotografiami

Ich vzťah sa dostal na titulky už v marci, keď na verejnosť unikli fotografie, na ktorých sa bozkávajú. Navara tvrdil, že snímky nikdy nechcel zverejniť. „Predmetné fotografie unikli z môjho súkromného zariadenia, na ktoré mám podľa mojich informácií prístup cez cloud iba ja a moja manželka, preto sa môžem iba domnievať, odkiaľ unikli tieto fotografie, keďže som ich neposkytol ja,“ uviedol pre Nový Čas.

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Na jeho slová následne reagovala aj Dominika Cibulková, ktorá akúkoľvek spojitosť s únikom fotografií odmietla. „Nemám záujem viesť akékoľvek verejné spory, najmä s ohľadom na naše deti. Zároveň sa dištancujem od akýchkoľvek tvrdení, ktoré ma spájajú so vznikom alebo šírením predmetných materiálov. Táto situácia je citlivá a jej ďalšie medializovanie nepomáha nikomu. Preto vás opätovne žiadam o rešpektovanie súkromia a ukončenie ďalších špekulácií k tejto téme," vyhlásila pre Koktejl.sk.

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Príspevok používateľa Michal NAVARA (@hotentoth)
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Nový život

Zdá sa však, že to najkritickejšie obdobie je už za nimi. Ako najnovšie informoval Nový Čas, Michala Navaru zastihli vo veľkoobchode, kde spolu s Irynou nakupoval zásoby do novej prevádzky. Pozornosť tentoraz nepútal ich vzťah, ale Michalov zmenený vzhľad.

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