Poľské Chorvátsko nájdete len hodinu a pol od Slovenska. Nezaplatíte ani cent, no má to jeden háčik
Pri vstupe sa treba obrniť veľkou trpezlivosťou.
Tyrkysová voda, biele vápencové skaly a zelené lesy vytvárajú scenériu, pri ktorej by ste len ťažko hádali, že sa nachádzate len kúsok od slovenských hraníc. Na prvý pohľad pripomína obľúbené chorvátske pobrežie alebo dokonca exotické Maledivy. O to väčším prekvapením je, že na toto miesto sa autom zo Slovenska dostanete približne za hodinu a pol a vstup vás nebude stáť ani cent.
Poľské Chorvátsko
Reč je o Parku Zakrzówek v Krakove, ktorý vznikol zatopením bývalého vápencového lomu a práve minerálne zloženie skál vytvorilo jazero s nezvyčajne priezračnou tyrkysovou vodou. Podľa poľského National Geographic je práve farba vody, vysoké biele skaly a okolitá príroda dôvodom, prečo návštevníci prirovnávajú toto miesto k chorvátskemu pobrežiu.
Najväčším lákadlom je kúpalisko s piatimi bazénmi rôznych hĺbok – od detských bazénov až po viac než trojmetrové. Okrem nich tu návštevníci nájdu promenády, bežecké chodníky, vyhliadky aj možnosť okúpať sa priamo v prírodnej nádrži. Vstup je pritom úplne bezplatný.
Recenzie Slovákov
Na internete zbiera Zakrzówek prevažne nadšené hodnotenia. Mnohí návštevníci sa zhodujú, že ide o jedno z najkrajších prírodných kúpalísk v okolí Krakova. „Poľské Male Divy. Vynikajúci nápad spraviť z lomu kúpalisko. Okolie je tiež krásne na prechádzky,“ napísal vo svojej recenzii na Google František zo Slovenska. Chválami nešetrila ani Slovenka Katka, ktorá zároveň poradila, ako sa vyhnúť sklamaniu.
„Krásne prostredie, trochu studená voda, ale to sa dalo očakávať. Dlhý rad, takže príďte hneď zrána, ak sa chcete okúpať v prírodnom bazéne. Ak vám až tak nezáleží na bazéne, vedľa je tiež prístup priamo do vody, sú tam lehátka, lavičky aj tieniace plachty,“ odporučila. Ďalší návštevník ocenil, že po rekonštrukcii je areál prístupný prakticky pre každého. „Je to veľmi krásne miesto, ideálne na slnečné dni. Môžete sa prechádzať a obdivovať Zakrzówek v celej jeho kráse alebo si užívať bazény, ktorých hĺbka sa pohybuje od približne 40 centimetrov až po 3,5 metra. Pri vchode je kaviareň, čisté toalety aj miesta na oddych,“ opísal svoje dojmy.
Má to jeden háčik
Práve bezplatný vstup, ktorý láka tisíce návštevníkov, je podľa mnohých zároveň najväčšou nevýhodou.