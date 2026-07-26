Expertka na etiketu Valéria Lásková: Slováci robia denne neslušné veci a ani o tom netušia
Podľa odborníčky nie je etiketa len o správnom držani príboru či formálnom oblečení, ale aj o tom, ako zvládať každodenné situácie s rešpektom a prirodzenosťou.
Na obrazovkách Jojky sa už nejaký čas objavuje relácia Ako sa nestrápniť, ktorá divákom prináša užitočné a cenné rady nielen z oblasti etikety. Pravidelnou hosťkou relácie je aj odborníčka na etiketu a módne právo Valéria Lásková, ktorá sa pred časom vyjadrila aj k chybám, ktoré robia Slováci denne, netušia ale pritom, že sú neslušné.
Telefón na stole?
Podľa odborníčky na etiketu patrí medzi najčastejšie neslušné veci, ktoré ľudia v dnešnej dobe robia, že používajú mobilný telefón počas stretnutí. „To, že máme mobilný telefón na prácu alebo aj na súkromné záležitosti neznamená, že ho máme mať stále v ruke a máme s ním naozaj ísť absolútne všade, aj na tú toaletu,“ hovorí Valéria Lásková a dodáva: „V žiadnom prípade nemôže nastať situácia, že preruším druhú osobu v polke vety slovami: ‚Počkaj, zvoní telefón,‘ zdvihnem si ho,“ upozorňuje ďalej.
Ak však očakávate dôležitý telefonát, slušné je to povedať druhej osobe ešte pred tým, než stretnutie začne, ako sa aj vopred ospravedlniť.
Ďalšou chybou, ktorú Slováci často robia, ale vôbec si to neuvedomujú, je spôsob, ako iných upozorňujú na ich chyby. Valéria Lásková tvrdí, že konštruktívna kritika je v poriadku, ale treba ju podať citlivo. „Je úplne v poriadku dávať a dostávať konštruktívnu kritiku. Dokonca je to veľmi dôležité a je to v súlade s etiketou,“ vysvetľuje s tým, že kritika by sa však nemala vyslovovať pred druhými ľuďmi a mala by obsahovať aj to, ako ju riešiť.