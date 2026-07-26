Títo dostanú 90 eur, títo až 180. Peniaze navyše v neľahkých časoch pomôžu mnohým Slovákom
Komu je určený tento príspevok?
V období, keď mnohé slovenské domácnosti pociťujú dôsledky rastúcich cien, konsolidácie zo strany vlády aj neistoty na pracovnom trhu, príde vhod každé euro. Ak ste bez práce a evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, oplatí sa spozornieť. Každý mesiac totiž môžete získať sumičku, ktorá citeľne pomôže vášmu rozpočtu.
Tri sumy
Reč je o tzv. aktivačnom príspevku. Ako vysvetľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.
Výška aktivačného príspevku závisí od splnenia stanovených podmienok. Vypláca sa totiž v troch rôznych sumách – 91 eur, 137 eur a 183 eur –, z ktorých každá má vlastné pravidlá.
Príspevok vo výške 91,7 eur
je určený členovi domácnosti, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, je plnoletý a:
- vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou služieb vo verejnom záujme,
- alebo sa zúčastňuje v rámci realizácie aktívnych opatrení na trhu práce na projektoch a programoch, ktoré svojim obsahom zodpovedajú aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou služieb vo verejnom záujme.