Veľký test kyslých uhoriek z našich obchodov: Víťaz porazil aj oveľa drahších konkurentov
Rozdiely v chuti sú obrovské.
Zahryznúť sa do dokonalej kyslej uhorky je zážitok, ktorý pozná azda každý. Najprv zaznie typické hlasné chrumknutie, potom sa uvoľní svieža kyslastá šťava a na jazyku sa rozvinie vyvážená chuť octu, korenín aj samotnej uhorky. Stačí však, aby bola mäkká, vodnatá alebo jej chýbala kyslosť, a celý zážitok je preč. Práve preto sa mnohí pri nákupe spoliehajú na známu značku alebo cenu. V skutočnosti však medzi jednotlivými výrobkami existujú veľké rozdiely, ktoré na prvý pohľad vôbec nevidno. Na tieto rozdiely sa zameral známy bloger Peter Wetzler, ktorý vystupuje pod prezývkou Lokálžrawetz. Pre portál Kanal1.sk pripravil slepý test štyroch druhov sterilizovaných kyslých uhoriek, ktoré sú bežne dostupné v slovenských obchodoch. Hodnotil ich najmä podľa chuti, chrumkavosti, vône, vzhľadu a celkového dojmu.
Nie každá uhorka je rovnaká
Hoci všetky sterilizované uhorky vyzerajú v pohári podobne, ich kvalita sa môže výrazne líšiť. Rozhoduje nielen samotná odroda uhoriek, ale aj nálev, použité sladidlá, koreniny či spôsob spracovania. Výsledkom môžu byť výrobky, ktoré sú krásne pevné a chrumkavé, alebo naopak mäkké a bez výraznej chuti.
„Na tento test ste sa pýtali viacerí, a tak je konečne tu. Ja som veľký milovník kyslých uhoriek a som si istý, že mnohí z vás sú na tom rovnako. Pamätám si odmalička, ako sme uhorky zavárali doma s babinou a dedkom, a našťastie aj dnes mám väčšinou domáce zavárané uhorky od známych. Nie vždy to tak ale je, a tak keď ich nemám práve v pivnici, rozhliadam sa v obchodoch,“ uviedol na sociálnych sieťach Lokálžrawetz, ktorý sa pri výbere testovaných výrobkov zámerne vyhol produktom s umelými sladidlami a dodatočnými príchuťami. Práve preto sa do jeho testu vôbec nedostal český výrobca Hamé, ktorého uhorky umelé sladidlá obsahujú.
„Sterilizované ovocie a zelenina na pultoch obchodov často obsahujú konzervanty, najmä sorban, a cukor je nahradený umelým sladidlom. Ja som poctivo hľadal a vyberal výrobcov, ktorí do predchádzajúcej kategórie nespadajú,“ vysvetlil.
Rozhodovala chuť aj chrumkavosť
Do testovania zaradil štyri výrobky, ktoré sa dajú bežne kúpiť v slovenských potravinách. Ochutnávka prebiehala naslepo, jednotlivé vzorky mali podobnú veľkosť a medzi každou z nich si neutralizoval chuť čistou vodou. Najväčšiu váhu pri hodnotení mala chuť a chrumkavosť, ktoré podľa blogera robia z obyčajnej kyslej uhorky výnimočný výrobok. Práve v týchto parametroch sa ukázali najväčšie rozdiely.