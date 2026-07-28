Východniari, skontrolujte si záhrady. Pri pátraní po trojročnom chlapčekovi rozhoduje každá minúta
Zmizol počas hry pri kukuričnom poli.
Celé Slovensko dúfa v jedinú správu – že nezvestného trojročného chlapčeka nájdu živého a zdravého. Dieťa, ktoré bolo na prázdninách u starých rodičov, sa počas hry stratilo pri kukuričnom poli neďaleko Huncoviec a od pondelka 27. júna ho nepretržite hľadajú desiatky policajtov, hasičov aj dobrovoľníkov. Kým záchranné zložky pokračujú v hľadaní, vedenie susednej obce naliehavo prosí miestnych o pomoc.
Hľadali aj v noci
Ako informovali tnline.sk, pátracia akcia pokračovala aj počas celej noci, no trojročného chlapčeka zatiaľ nepodarilo nájsť. Policajti preto v utorok ráno obnovili intenzívne prehľadávanie okolia Huncoviec.
„Po nezvestnom trojročnom chlapčekovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, sme intenzívne pátrali aj počas celej noci. Napriek maximálnemu úsiliu sa ho zatiaľ nepodarilo nájsť, preto pátracia akcia pokračuje aj dnes,“ informovala Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti.
Hromadná SMS výzva
Do pátrania sú nasadení príslušníci Policajného zboru, ktorí využívajú aj dron. Spolu s nimi zasahujú hasiči, vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR s termovíziou, Pátrací tím Východ aj dobrovoľnícky kynologický tím Canislog Poprad.
Keďže existuje možnosť, že sa vystrašený chlapček ukryl mimo miesta, kde zmizol, so žiadosťou o pomoc sa obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica. Obyvateľom rozoslala hromadnú SMS správu s prosbou.