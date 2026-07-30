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Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý
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Žije v najteplejšom meste Európy: Po rekordných 48,8 °C má radu, ktorú by mal poznať každý

Keď udrel Lucifer, naučili sa zvládať horúčavy.

Keď sa teplota vzduchu šplhá k 40 stupňom Celzia, človek pochopí, že s prírodou sa nedá súperiť. Niekto zatiahne žalúzie, iný zapne klimatizáciu alebo uteká k vode. Ľudia, ktorí žijú na najhorúcejšom mieste Európy, však hovoria, že existuje ešte jedna vec, bez ktorej sa extrémne teplá jednoducho nedajú zvládnuť – zdravý rozum.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1386590746950174&set=a.153490123593582

Lucifer z Afriky

Na Slovensko prichádza druhá vlna horúčav a zatiaľ čo u nás ide o niekoľko mimoriadne horúcich dní, na juhu Talianska sú podobné extrémy súčasťou života už celé roky. Svoje o tom vie turistický sprievodca Gaetano Salemi, ktorý žije v sicílskych Syrakúzach – meste, kde bola v auguste 2021 nameraná najvyššia teplota v histórii Európy, neuveriteľných 48,8 stupňa Celzia.

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Za rekordné horúčavy vtedy mohla mohutná tlaková výš, ktorá od meteorológov dostala príznačné meno Lucifer. Horúci vzduch zo severnej Afriky priniesol na Sicíliu spaľujúce teploty, urýchlil šírenie ničivých lesných požiarov a z obyčajného leta urobil boj o každodenné prežitie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1043175401604123&set=a.1018118767443120

Sicílska metóda proti horúčavám

„Žijem tu celý život, takže vieme, že to prichádza. Niekedy je to však naozaj ťažké a človek sa cíti slabý. Má chuť zostať doma pri klimatizácii,“ spomínal Salemi pre Daily Mirror. Podľa neho sa Sicílčania už dávno naučili, že proti takémuto počasiu nemá zmysel bojovať. Namiesto toho mu prispôsobili celý denný režim.

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