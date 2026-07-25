Veľká MAPA horúčav: Po ochladení sa vrátia extrémy atakujúce 40 stupňov. Pozrite sa, kedy to vypukne
Pripravte sa ne veľkú zmenu počasia.
Posledné dni si Slovensko užívalo príjemné teploty, ktoré občas narušili dážď a na niektorých miestach aj búrky. To sa však už čoskoro zmení. Ako totiž informoval Slovenský hydrometeorologický ústav, budúci týždeň nás čaká výrazné oteplenie, ktoré mnohých nepoteší.
Chladný začiatok
Meteorológovia vysvetľujú, že v priebehu soboty a nedele sa v prízemnom tlakovom poli dostaneme postupne do teplého juhozápadného prúdenia medzi tlakovou výšou so stredom nad východným Stredomorím a tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom.
Začiatok týždňa nebude nasvedčovať tomu, čo nás čaká jeho koncom. V pondelok sa nad naše územie dostane studený front, ktorý podľa iMeteo.sk so sebou okrem chladnejšieho počasie prinesie aj dažde a intenzívne búrky. Následne sa všetko zmení.
Intenzívna vlna horúčav
„V druhej polovici budúceho týždňa k nám začne postupne od juhozápadu až západu v oblasti relatívne vyššieho tlaku prúdiť veľmi teplý vzduch," tvrdí SHMÚ, podľa ktorého sa nad Breznom vo výške 1500 až 1600 m nad morom na prelome júla a augusta oteplí až na úroveň 20 až 22 °C.
Takáto teplota by tu mala byť minimálne do 5. augusta, pričom práve to podľa odborníkov znamená jediné – nástup novej a pravdepodobne aj intenzívnej vlny horúčav.