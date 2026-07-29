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Po smrti syna sa prestala modliť Otčenáš. Kamila Magálová každých 8 rokov trpí kvôli hriešnemu predkovi
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Po smrti syna sa prestala modliť Otčenáš. Kamila Magálová každých 8 rokov trpí kvôli hriešnemu predkovi

Vilma Jamnická jej prezradila kľúčovú veštbu.

„Raz mi Jan Werich povedal vetu, na ktorú nikdy nezabudnem. Bolo to ešte v sedemdesiatych rokoch. Spýtala som sa ho: „Majstre, prečo je všetko také, aké je?“ A on mi odpovedal: „Děvenko, všechno je tak, jak má být.“ Je to veľká pravda. To platí aj pre môj život,“ spomína Kamila Magálová. V čase, keď jej legendárny český herec a spisovateľ povedal túto vetu, ešte netušila, koľko bolesti bude musieť v živote uniesť. Dnes sa k nej vracia častejšie ako kedykoľvek predtým. Hovorí, že niektoré veci človek jednoducho nezmení – môže ich len prijať, aj keď to znamená naučiť sa žiť s ranami, ktoré sa nikdy celkom nezahoja.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=648523291958097&type=3

Osemročný kolobeh

Prvý veľký otras prišiel ešte v detstve. Hoci sama nevie povedať, či ide o skutočnú spomienku alebo len obraz, dodnes ho vidí úplne jasne. „Dvere sa otvorili, ja som sa držala maminej sukne a vo dverách stál môj otec so svojou budúcou manželkou. Povedal len, že z toho nemáme robiť žiadne cirkusy, že odchádza, a rozlúčil sa. Potom sa dvere zavreli,“ zaspomínala si v Rozhovoroch s Timeou. Tento okamih podľa nej odštartoval obdobie, počas ktorého sa v jej živote opakovane objavovali veľké skúšky.

Ladislav Slovák a jeho dcéra Kamila Magálová.
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„To bol prvý veľký zlom v mojom živote. A odvtedy sa približne každých osem až desať rokov udialo niečo dramatické. Deje sa to vlastne dodnes,“ priznala Kamila Magálová, ktorá verí v karmu a že niektoré veci človek jednoducho nezmení a proti osudu nemá zmysel bojovať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122183954228893651

Hriešny člen rodiny

„Kedysi som poznala výbornú numerologičku pani Vilmu Jamnickú. Raz mi povedala vetu, ktorá sa mi dnes často vracia. Tvrdila, že v našej rodine bol niekto veľmi zlý a hriešny a že následky jeho činov si raz odnesie niekto o dve generácie ďalej, aby celé to zlé očistil. Vtedy som vôbec netušila, o čom hovorí. Zdalo sa mi to zvláštne,“ spomínala herečka. V čase, keď tieto slová počula, netušila, akú veľkú skúšku jej život pripraví. Až keď prišla o milovaného syna Martina, všetko si začala spájať.

Emil Horváth mladší a jeho manželka Viera Richterová v hre Ešte máš mňa miláčik
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„Keď však zomrel môj syn, spomenula som si na jej slová a povedala som si, že možno hovorila práve o mne,“ povedala otvorene.

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