Po smrti syna sa prestala modliť Otčenáš. Kamila Magálová každých 8 rokov trpí kvôli hriešnemu predkovi
Vilma Jamnická jej prezradila kľúčovú veštbu.
„Raz mi Jan Werich povedal vetu, na ktorú nikdy nezabudnem. Bolo to ešte v sedemdesiatych rokoch. Spýtala som sa ho: „Majstre, prečo je všetko také, aké je?“ A on mi odpovedal: „Děvenko, všechno je tak, jak má být.“ Je to veľká pravda. To platí aj pre môj život,“ spomína Kamila Magálová. V čase, keď jej legendárny český herec a spisovateľ povedal túto vetu, ešte netušila, koľko bolesti bude musieť v živote uniesť. Dnes sa k nej vracia častejšie ako kedykoľvek predtým. Hovorí, že niektoré veci človek jednoducho nezmení – môže ich len prijať, aj keď to znamená naučiť sa žiť s ranami, ktoré sa nikdy celkom nezahoja.
Osemročný kolobeh
Prvý veľký otras prišiel ešte v detstve. Hoci sama nevie povedať, či ide o skutočnú spomienku alebo len obraz, dodnes ho vidí úplne jasne. „Dvere sa otvorili, ja som sa držala maminej sukne a vo dverách stál môj otec so svojou budúcou manželkou. Povedal len, že z toho nemáme robiť žiadne cirkusy, že odchádza, a rozlúčil sa. Potom sa dvere zavreli,“ zaspomínala si v Rozhovoroch s Timeou. Tento okamih podľa nej odštartoval obdobie, počas ktorého sa v jej živote opakovane objavovali veľké skúšky.
„To bol prvý veľký zlom v mojom živote. A odvtedy sa približne každých osem až desať rokov udialo niečo dramatické. Deje sa to vlastne dodnes,“ priznala Kamila Magálová, ktorá verí v karmu a že niektoré veci človek jednoducho nezmení a proti osudu nemá zmysel bojovať.
Hriešny člen rodiny
„Kedysi som poznala výbornú numerologičku pani Vilmu Jamnickú. Raz mi povedala vetu, ktorá sa mi dnes často vracia. Tvrdila, že v našej rodine bol niekto veľmi zlý a hriešny a že následky jeho činov si raz odnesie niekto o dve generácie ďalej, aby celé to zlé očistil. Vtedy som vôbec netušila, o čom hovorí. Zdalo sa mi to zvláštne,“ spomínala herečka. V čase, keď tieto slová počula, netušila, akú veľkú skúšku jej život pripraví. Až keď prišla o milovaného syna Martina, všetko si začala spájať.
„Keď však zomrel môj syn, spomenula som si na jej slová a povedala som si, že možno hovorila práve o mne,“ povedala otvorene.