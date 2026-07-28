Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Z Československa ušiel na zapáchajúcom hovnocuce slobody. Bohumil oklamal komunistov a nechal im odkaz
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kopček zmrzliny za 35 centov a bazén za 1,70 eura. Toto mesto šokuje cenami ako za starých čias

Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Pri varení kukurice robia mnohí Slováci zbytočnú chybu. Zmeňte jednu vec a výsledok bude dokonalý

Títo dostanú 90 eur, títo až 180. Peniaze navyše v neľahkých časoch pomôžu mnohým Slovákom

Východniari, skontrolujte si záhrady. Pri pátraní po trojročnom chlapčekovi rozhoduje každá minúta

Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Kopček zmrzliny za 35 centov a bazén za 1,70 eura. Toto mesto šokuje cenami ako za starých čias

Pri varení kukurice robia mnohí Slováci zbytočnú chybu. Zmeňte jednu vec a výsledok bude dokonalý

Expertka na etiketu Valéria Lásková: Slováci robia denne neslušné veci a ani o tom netušia

Títo dostanú 90 eur, títo až 180. Peniaze navyše v neľahkých časoch pomôžu mnohým Slovákom

Slováci na dovolenkách nevedia, čo s hotelovým uterákom. Expert na etiketu vysvetlil jednoduché pravidlo

Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Použijú jednu frázu a dostanú lepšiu izbu zadarmo. Trik od vedúcej recepcie využite ešte pred ubytovaním

Veľký test horčíc z našich obchodov: Rozdiely sú obrovské. Rozhoduje údaj, ktorý väčšina Slovákov ignoruje

Kopček zmrzliny za 35 centov a bazén za 1,70 eura. Toto mesto šokuje cenami ako za starých čias

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Z Československa ušiel na zapáchajúcom hovnocuce slobody. Bohumil oklamal komunistov a nechal im odkaz

Na útek nepotreboval zbrane, iba smradľavú cisternu.

Zápach močovky sa niesol široko-ďaleko a väčšina ľudí sa od fekálneho auta radšej držala čo najďalej. Práve preto ho československí pohraničníci poznali. Vodič jazdil do prísne stráženého pohraničného pásma pravidelne, mal všetky potrebné povolenia a po rokoch už nepôsobil podozrivo. Keď mu v osudný júnový deň skontrolovali doklady aj cisternu plnú odpadu, netušili, že sa pozerajú na muža, ktorý ich o niekoľko hodín dokonale prekabáti. Keď sa totiž dlho nevracal, našli len opustený „hovnocuc“ a legendárny odkaz. Kým mnohí odvážlivci utekali cez železnú oponu a riskovali pritom život v riekach či vo vzduchu, Bohumil Kňourek stavil na niečo, čo páchlo tak veľmi, že tomu takmer nikto nevenoval pozornosť. A práve vďaka tomu sa zrodil jeden z najbizarnejších a zároveň najprefíkanejších útekov z komunistického Československa.

Demontáž „železnej opony“ na maďarsko-rakúskej hranici.
Demontáž „železnej opony“ na maďarsko-rakúskej hranici. Foto: Wikimedia commons

Roky sa pripravoval na jediný deň

Bohumil Kňourek vyrastal v Dolných Dunajoviciach na úpätí českej Pálavy, len niekoľko kilometrov od rakúskych hraníc. Železnú oponu mal prakticky na dohľad a od detstva sledoval, ako funguje prísne strážené pohraničné pásmo. Vedel však aj to, že existuje skupina ľudí, ktorým pohraničníci otvárali závory takmer každý deň. Neboli to vojaci ani stranícki funkcionári, ale obyčajní civilisti, ktorí mali povolenie pracovať v zakázanom pásme.

Prečítajte si tiež: Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Ako uviedol historik Ivo Pejčoch v knihe Přechody přes železnou oponu, do pohraničného pásma pravidelne vstupovali lesní robotníci, geodeti, poľnohospodári či pracovníci technických služieb. Kňourek pochopil, že ak sa chce raz dostať na slobodu, nebude potrebovať silu ani zbrane. Stačí, ak sa stane jedným z nich.

Železná opona v Čížove.
Železná opona v Čížove. Foto: Wikimedia commons (Vojtěch Dostál)

Čakal na správnu chvíľu

V roku 1984 sa preto zamestnal v Štátnom majetku Mikulov ako vodič fekálneho vozidla IFA W50. Nebola to práca, o ktorú by sa ľudia bili. Práve naopak. O to ľahšie sa k nej dostal a spolu s ňou získal aj povolenie na pravidelný vstup do prísne stráženého pohraničného pásma. Po štyroch rokoch už pohraničníkom pripadal ako spoľahlivý zamestnanec, ktorý robí len svoju každodennú rutinu pri vývoze žumpy. Presne na túto dôveru celé roky čakal.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Pamätáte na túto hračku z čias SOCIALIZMU? Papierové „obliekacie“ bábiky nás dokázali zabaviť na celé hodiny!

Pamätáte na túto hračku z čias SOCIALIZMU? Papierové „obliekacie“ bábiky nás dokázali zabaviť na celé hodiny!

Na MANDELÍNKY nedávam chémiu, vďaka rade od susedy mám čistú celú záhradu: Najlepší likvidátor za pár centov!

Na MANDELÍNKY nedávam chémiu, vďaka rade od susedy mám čistú celú záhradu: Najlepší likvidátor za pár centov!

Ako z kupovaného mäsa „vyhnať“ všetku chémiu? Zamestnanec mäsokombinátu poradil ZARUČENÚ FINTU!

Ako z kupovaného mäsa „vyhnať“ všetku chémiu? Zamestnanec mäsokombinátu poradil ZARUČENÚ FINTU!

Mŕtva ORCHIDEA okamžite ožije: Táto výživa vám ju zaručene zachráni!

Mŕtva ORCHIDEA okamžite ožije: Táto výživa vám ju zaručene zachráni!

Plný hrniec

Toto je najchutnejšia NÁHRADA za tiramisu: Mascarpone smotanová roláda, ktorá sa NEPEČIE!

Toto je najchutnejšia NÁHRADA za tiramisu: Mascarpone smotanová roláda, ktorá sa NEPEČIE!

Prvotriedna cuketová nátierka s cesnakom: V lete na chlebíčky a jednohubky nič lepšie neexistuje!

Prvotriedna cuketová nátierka s cesnakom: V lete na chlebíčky a jednohubky nič lepšie neexistuje!

Sú rezne po vysmažení tvrdé? Pravdepodobne robíte pri vyprážaní túto chybu!

Sú rezne po vysmažení tvrdé? Pravdepodobne robíte pri vyprážaní túto chybu!

3 broskyne, 200 g tvarohu, 3 vajcia a takýto výsledok: Ovocný SKVOST – 40 minút a už rozvoniava v kuchyni!

3 broskyne, 200 g tvarohu, 3 vajcia a takýto výsledok: Ovocný SKVOST – 40 minút a už rozvoniava v kuchyni!

Zdravé tipy

Po obyčajnom petržlene sa chudne za pár dní: Spravte s ním toto a máte bleskový detox a rozpúšťač tukov v jednom!

Po obyčajnom petržlene sa chudne za pár dní: Spravte s ním toto a máte bleskový detox a rozpúšťač tukov v jednom!

Toto schová do vrecka drahé masky z obchodu: KADERNÍČKA poradila zázračný recept na zastavenie vypadávania a husté vlasy – vlasy tak rýchlo ešte nerástli!

Toto schová do vrecka drahé masky z obchodu: KADERNÍČKA poradila zázračný recept na zastavenie vypadávania a husté vlasy – vlasy tak rýchlo ešte nerástli!

Prestaňte sa holiť: Táto žena vám ukáže TRIK, ako sa zbaviť nežiadúceho ochlpenia na tele a v oblasti bikín!

Prestaňte sa holiť: Táto žena vám ukáže TRIK, ako sa zbaviť nežiadúceho ochlpenia na tele a v oblasti bikín!

Ako zraziť HORÚČKU bez liekov? 8 domácich zábalov, ktoré sú rokmi overené!

Ako zraziť HORÚČKU bez liekov? 8 domácich zábalov, ktoré sú rokmi overené!

Už ste čítali?

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.