Veľký test opaľovacích krémov poriadne prekvapil. Nie vždy vyhráva tá najdrahšia značka
Vysoká cena ani známe logo nie sú všetko.
Regály obchodov sú plné známych značiek aj menej drahých alternatív, ktoré sľubujú spoľahlivú ochranu pred slnkom, hydratáciu pokožky či jednoduché nanášanie. Mnohí však pri výbere opaľovacieho krému váhajú, či sa oplatí priplatiť za drahší produkt, alebo postačí aj cenovo dostupnejší krém. Odpoveď priniesol veľký test českého portálu Arecenze.cz, ktorý porovnal osem opaľovacích krémov zo supermarketov aj drogérií. Výsledky ukázali, že vysoká cena ani známe logo na obale nemusia automaticky znamenať lepší produkt. Niektoré lacnejšie opaľovacie krémy totiž držali krok s oveľa drahšími konkurentmi.
Rozhodla nielen ochrana, ale aj komfort
Autorka testu skúšala opaľovacie krémy počas dlhších pobytov na slnku a používala ich tak, ako odporúčajú výrobcovia. Prípravky nanášala v dostatočnom množstve tesne pred pobytom na slnku a podľa potreby ich opätovne aplikovala približne každé dve hodiny, po kúpaní, osušení uterákom alebo intenzívnej fyzickej aktivite.
„Pri opaľovacích krémoch som hodnotila najmä konzistenciu, spôsob nanášania a rozotierania, vôňu, či na pokožke nezanechávajú biely film, ako pôsobia po dlhšom čase na pokožke a tiež to, či ma dostatočne ochránili pred spálením,“ informovala autorka testu. Do porovnania zaradila známe značky aj privátne produkty obchodných reťazcov. Nechýbali opaľovacie prípravky od značiek Nivea, Garnier, Astrid či Sebamed, ale ani cenovo dostupné alternatívy Cien z Lidla alebo Sundance z drogérie dm.
Najväčším prekvapením testu bolo, že žiadny z hodnotených opaľovacích krémov výrazne nesklamal. Všetky poskytli spoľahlivú ochranu pred slnečným žiarením a rozdiely sa prejavili najmä v hydratácii pokožky, konzistencii či pohodlí pri nanášaní.