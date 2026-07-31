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Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá
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Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

Niektoré rastliny potrebujú špeciálne zvýšenú zálievku.

Teploty na viacerých miestach krajiny stúpajú nad 35 stupňov Celzia a meteorológovia upozorňujú, že záťaž pre ľudí, prírodu aj záhrady bude v najbližších dňoch mimoriadna. Kým mnohí hľadajú útočisko v tieni alebo pri vode, slovenskí záhradkári s obavami sledujú svoje záhony, stromy či kvitnúce rastliny. V období dlhotrvajúceho sucha totiž nestačí polievať viac – rozhodujúce je, ako to robíme. Legendárny slovenský ovocinár a nestor záhradkárov, profesor Ivan Hričovský, počas života opakovane pripomínal, že existujú tri jednoduché pravidlá, ktoré môžu rozhodnúť o tom, či rastliny náročné horúčavy prežijú bez väčšej ujmy.

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Príspevok používateľa Ivan Hričovský (@ivanhricovsky)
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Profesor Hričovský upozorňoval, že počas horúcich a suchých dní nestačí siahnuť po hadici hocikedy. Kľúčové je dodržať správny čas, správne množstvo vody aj miesto, kam ju privádzame.

1. Kedy polievať?

„Pokiaľ je to možné, odporúčam skoro ráno, ešte predtým, ako sa pôda zohreje. Ak na to nemáme čas, tak potom až večer. Poludňajšia zálievka sa vyparí, a navyše stresuje rastliny,“ spomínal profesor Ivan Hričovský v poradni na sociálnych sieťach.

Ilustračné obrázky.
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Počas najväčších horúčav sa značná časť vody z poludňajšej zálievky odparí skôr, než sa dostane ku koreňom. Ranné alebo večerné polievanie je preto nielen úspornejšie, ale rastliny dokážu vlahu efektívnejšie využiť.

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Príspevok používateľa Ivan Hričovský (@ivanhricovsky)
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2. Koľko vody je dosť?

Profesor Hričovský upozorňoval, že časté polievanie malým množstvom vody nie je pre záhradu ideálnym riešením. „Toľko, aby sa voda dostala až ku koreňom. To znamená – radšej väčšiu dávku dvakrát týždenne, ako málo každý deň,“ radil.

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Časté povrchové polievanie totiž podporuje tvorbu plytkých koreňov. Rastliny sú potom oveľa citlivejšie na sucho, pretože nedokážu čerpať vodu z hlbších vrstiev pôdy. Dôkladnejšie polievanie vo väčších dávkach naopak podporuje hlbší koreňový systém, vďaka ktorému rastliny lepšie odolávajú suchu aj extrémnym horúčavám.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Rady.do.zahrady.profesor.Hricovsky/photos/ke%C4%8F-je-sucho-tento-rok-n%C3%A1m-predpovedaj%C3%BA-najteplej%C5%A1ie-a-najsuch%C5%A1ie-leto-celej-zn%C3%A1/8565448133480524/

3. Kam smerovať vodu?

Treťou zásadou je polievať výhradne ku koreňom. „Keď už treba zalievať, tak vždy len ku koreňom, nikdy nie na listy. Mokré listy sú totiž živnou pôdou pre hubové choroby. Počas dlhého obdobia s horúčavami bez dažďa trpia nielen trvalky a letničky, ale aj okrasné stromy a kríky. Majú korene hlbšie v zemi a povrchová zálievka im teda nie je nič platná. Zalievajte ich plošne – položte hadicu ku koreňom, predovšetkým po obvode koruny, a nechajte vodu mierne tiecť 10 až 15 minút. Hadicu niekoľkokrát môžete premiestniť, aby prevlhčila celý koreňový bal. Voda tak prenikne, kam má,“ vysvetľoval profesor Hričovský. Práve hlboká zálievka pomáha stromom a väčším kríkom prekonať aj niekoľkodňové obdobia bez dažďa.

Ktoré kvety potrebujú zvýšenú zálievku

IVan Hričovský upozorňoval, že nie všetky rastliny znášajú extrémne teplo rovnako dobre. Niektoré druhy počas leta intenzívne rastú alebo kvitnú a spotrebujú výrazne viac vody než ostatné. Ak im vlaha chýba, kvety sa zmenšujú, listy vädnú a rastliny sa vyčerpávajú.

Georgíny

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