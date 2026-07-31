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Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku
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Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Ich domy chladia samy.

Kým Slováci počas vĺn horúčav zatvárajú okná, zapínajú klimatizácie a hľadajú úkryt pred slnkom, v Afrike sa podobným teplotám prispôsobujú už tisíce rokov. Bez elektriny, bez moderných technológií a často aj bez jediného ventilátora. Africká metóda nie je jedným zázračným trikom, ale súborom jednoduchých návykov a riešení, ktoré vychádzajú z prírody a fyzikálnych zákonov. Niektoré z nich pritom môžeme bez problémov využiť aj u nás.

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Príspevok používateľa Kaylan R Shipanga (@kaylan.shipanga)
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5. Život neprispôsobujú hodinám, ale slnku

Keď je najväčšie teplo, jednoducho spomalia. Práca na poli, nákupy či dlhšie presuny sa presúvajú na skoré ráno alebo večer. Američanka Kaylan R. Shipangaová, ktorá žije v Namíbii, priznala, že po príchode urobila chybu – vybrala sa pešo do obchodu napoludnie a domov sa vrátila úplne vyčerpaná. „Keď som prišla domov, od únavy z horúčavy som doslova odpadla pred ventilátorom,“ spomína vo svojom blogu Shipangaová, ktorá sa naučila život prispôsobovať slnku. Práve to je jedna z najdôležitejších zásad takzvanej africkej metódy. Miestni sa nesnažia horúčavu poraziť. Prispôsobia sa jej.

Ilustračné obrázky.
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Počas najhorúcejšej časti dňa prichádza čas na oddych alebo činnosti v tieni. Shipangaová dodala, že oddych počas najväčších horúčav nie je znakom slabosti či lenivosti, ale spôsobom, akým sa ľudia v najteplejších oblastiach sveta naučili fungovať už dávno predtým, než existovala klimatizácia.

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Príspevok používateľa Kaylan R Shipanga (@kaylan.shipanga)
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4. Nevyzliekajú sa, ale obliekajú

Na prvý pohľad to pôsobí nelogicky. V mnohých častiach Afriky ľudia nosia dlhé rukávy, voľné nohavice či turbany aj počas najväčších horúčav. Dôvod je jednoduchý – tenká vzdušná látka chráni pokožku pred priamym slnkom a medzi telom a oblečením vytvára vrstvu vzduchu, ktorá pomáha ochladzovať organizmus.

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