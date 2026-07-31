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S ventilátorom opakujeme stále tú istú chybu. Počas horúcich dní pritom stačí zmeniť jedinú vec
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S ventilátorom opakujeme stále tú istú chybu. Počas horúcich dní pritom stačí zmeniť jedinú vec

Ventilátor vám nemusí priniesť úľavu, ak ho používate zle.

Horúčavy nepoľavujú a v mnohých bytoch sa vzduch takmer nehýbe. Teplota neklesá tak, ako by sme si želali, a tisíce ľudí preto siahajú po ventilátore v nádeji, že im prinesie aspoň trochu úľavy. Odborníci však upozorňujú, že práve pri jeho používaní robíme jednu z najčastejších chýb.

Ako vysvetlila hygienička Josefína Adžič pre portál Interez, ventilátor v skutočnosti neochladzuje vzduch v miestnosti. Jeho úlohou je pomáhať človeku lepšie znášať teplo.

Najčastejšia chyba

„V prvom rade – ventilátor neochladzuje vzduch, ale ľudí. Funguje tak, že urýchľuje odparovanie potu z pokožky. Ak v miestnosti nikto nie je, nechajte ho vypnutý, pretože bežiaci motor vzduch, naopak, mierne zohrieva,“ vysvetľuje Adžič.

Foto: ai generovaná fotografia, Gemini 2.5

Mnohí ľudia preto robia chybu, keď nechávajú ventilátor zapnutý aj v prázdnej miestnosti v presvedčení, že ich po návrate čaká príjemnejší vzduch. Podľa odborníčky však takýto postup neprináša očakávaný efekt.

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