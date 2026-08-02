Turci jedia melón inak ako Slováci. Ich metóda zdôrazňuje jeho chuť a pomôže pri horúčavách
Nielen v Turecku, ale aj v ďalších krajinách nejde o nič neobvyklé.
Ružový vodný melón patrí k ikonickým letným plodom - nie je totiž len sladkým a šťavnatým ovocím, ale tiež osvieži aj zasýti. Ako však informuje portál akciceny.cz, táto tradičná letná pochúťka sa v Turecku, ako aj v ďalších krajinách, konzumuje tak trochu inak ako to býva bežné v našich končinách.
Obyvatelia tejto slnečnej krajiny, ktorá leží v Európe aj v Ázii, si totiž jedenie melóna nevedia predstaviť bez jednej konkrétnej veci. Nikdy ho tak nekonzumujú bez nasledujúceho kroku, ktorý vás možno prekvapí. No výsledok stojí za vyskúšanie.
Jednoduchý trik
Kombinácia sladkého ovocia a soli nie je v svetových kuchyniach ničím výnimočným a platí to aj pri Turecku. Aj tu sa totiž stretnete s tým, že ešte predtým, než čerstvo nakrájaný vodný melón putuje na stôl, jemne sa posype soľou - tá má len zdôrazniť chuť, ktorú už ovocie obsahuje.
Málo soli tak môže ovládnuť či už rušivé horké alebo nevýrazné tóny, a tým lepšie vynikne prirodzená sladkosť ovocia. Práve soľ chuť melóna značne spríjemní. Keď však natrafíte na nezrelý, múčnatý alebo starý melón, žiadny trik však bohužiaľ jeho kvalitu nezachráni.