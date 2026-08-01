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V Hollywoode ju najprv vysmiali. Bejby z Hriešneho tanca naozaj existovala, do filmu prepašovala posolstvá
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V Hollywoode ju najprv vysmiali. Bejby z Hriešneho tanca naozaj existovala, do filmu prepašovala posolstvá

Film poznajú celé generácie a stala sa z neho kultová záležitosť.

„Bejby nebude sedieť v kúte,“ povestnú hlášku z filmu Hriešny tanec pozná zrejme každý bez ohľadu na to, že film sa natáčal takmer pred 40 rokmi. Málokto ale tuší, že príbeh mladého dievčaťa z dobrej rodiny a sympatického tanečníka z horších pomerov nebol len výmysel scenáristov. Scenár k filmu vychádzajúci z jej ozajstného života sa Eleanor Bergstein pokúsila pretlačiť v Hollywoode. Rovnako ako filmová Bejby bola podceňovaná, ale napokon všetkým dokázala, ako hlboko sa mýlili.

Neslušné tance v pivniciach

Eleanor Bergstein vyrastala v New Yorku v 50. rokoch a tanec milovala. S rodičmi mali dohodu, že pokiaľ bude zo školy nosiť dobré známky, bude môcť aj tancovať, a tak sa aj stalo. Tesné spoločenské tance ako z filmu sa učila tancovať v pivniciach Brooklynu. Práve jej ranné spomienky z tohto obdobia ju priviedli k myšlienke napísať filmový scenár. Spojila v ňom aj ďalšie skutočnosti – od prezývky Bejby, ktorou ju častoval vlastný otec, až po rodinné dovolenky v letoviskách Catskills.

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Židovské rodiny z New Yorku prichádzali na prázdniny presne do stredísk, ktoré sa objavili aj v Hriešnom tanci. Aj jej otec bol lekár a Eleanor vzdelaná idealistická mladá dáma. Už tam si všimla kontrast medzi slušným svetom ubytovaných hostí a tým slobodným rezortných zamestnancov. Po večeroch sa stretávali a tancovali, v tej chvíli sa stratili všetky spoločenské rozdiely medzi nimi. Šlo len o tanec, o pohľad jeden na druhého.

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„Do Catskills sme prišli, keď som mala 12 alebo 13 rokov. Milovala som tanec. Bejby ma volali až do mojich 21 rokov. Vo filme je veľa vecí z môjho života – moja rodina, pocit z rezortu, ktorý som mala, keď som sledovala tanečné štúdio. Zvyšok sú moje predstavy," spomínala dnes už 88-ročná Eleanor. Do rezortu sa po rokoch vrátila opäť, aby sa pozhovárala s tanečníkmi a inštruktormi a spoznala ich pohľad na tú dobu. Po premiére dostávala desiatky listov od žien, ktoré sa vo filme našli a chceli vedieť, či nešlo náhodou o ne. Všetky musela sklamať. Rovnako aj tých, ktorí sa pýtali na osud Johnyho.

Vysmiali ju

Hotový scenár aj s hudbou Eleanor najprv poslala do všetkých štúdii v Hollywoode, všetky ju vysmiali a odmietli. Muži s cigarami v rukách za jedným stolom označili jej film za „hlúpy, príliš detinský a že sa nikomu nemôže páčiť“.

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