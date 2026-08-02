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Slovenský kanibal bol bratom známeho zabávača. Obete sa mu núkali samé, zastavil ho až policajt hrdina
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Slovenský kanibal bol bratom známeho zabávača. Obete sa mu núkali samé, zastavil ho až policajt hrdina

Prípad Mateja Čurka pred rokmi šokoval celé Slovensko.

V prvej polovici mája 2011 poslali policajti médiám na prvý pohľad nie až tak výnimočnú správu. Išlo o zásah polície v súvislosti s trestnou činnosťou na východe Slovenska, pri ktorom boli zasiahnutí dvaja ľudia. Niektorí novinári si ale na konci textu všimli niečo skutočne šokujúce - písalo sa tam o "podozrení z kanibalizmu." A práve vtedy sa dostala na verejnosť kauza, ktorá nemala v našich končinách obdobu.

O prípade kanibala z Kysaku potom hovorilo celé Slovensko. Matej Čurko viedol navonok tichý, pokojný život - bol manželom a otcom a jeho bratom bol známy zabávač. Mal však aj druhú, oveľa temnejšiu stránku. Ma internete lákal do svojich pazúrov nevinné obete, aby ich mohol zavraždiť a potom si dokonca pochutnať na ich ostatkoch. V besnení ho pri dramatickom zásahu zastavil až policajt - špeciálny agent. S Čurkom boli obaja postrelení a vážne zranení, kanibal upadol do kómy a 12. mája 2011 vo veku 42 rokov naposledy vydýchol.

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Rebel s odporom k autoritám

Matej Čurko sa narodil v Košiciach do celkom bežnej slovenskej rodiny ako jeden z dvoch synov, jeho bratom je Marián Čurko známy z obľúbenej televíznej relácie Partička. Rodičia sa však neskôr rozviedli a o oboch chlapcov sa starala mama aj babička. Obaja bratia ale údajne nemali veľmi blízky vzťah. 

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V predškolskom veku aj v materskej škole nemal, ako písali viaceré médiá, Matej Čurko žiadne problémy a neboli u neho zaznamenané ani žiadne choroby či zranenia. Dokonca navštevoval školu pre matematicky nadaných žiakov, pretože mu veľmi dobre išli technické smery. Až neskôr na základnej škole vraj nebol Matej príliš obľúbený a ako píše portál Wikipedia, učitelia ho mali za rebela, keďže nerešpektoval autority. Už v 13 rokoch sa po prvý raz dostal do problémov so zákonom, keď nožom napadol chlapcov od susedov. Pre tento čin hospitalizovali Mateja na psychiatrickej klinike, kde strávil asi mesiac.

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Otec aj manžel

Po skončení základnej školy zmaturoval na odbornej škole a išiel robiť do armády technického špecialistu. Keď sa odtiaľ vrátil, hľadal si prácu v technickom priemysle a začal sa naplno venovať dvom záľubám: strelným zbraniam a bojovým umeniam.

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Mnohým však na ňom pripadalo zvláštne to, že nikdy príliš neprejavoval záujem o opačné pohlavie a aj životnú partnerku si našiel až v tridsiatke. S ňou mal potom aj dve deti. Podľa psychiatrov a psychológov mal Matej Čurko poruchu osobnosti - takzvanú psychopatiu (nechuť k sociálnemu kontaktu, uprednostňovanie samoty, emočný chlad, slabá empatia, neschopnosť vyjadriť svoje pocity, konflikty s autoritou, pozn. red.) a preukázali tiež, že zrejme trpel aj nekrofilným sadizmom (extrémne vzácna a závažná kombinácia dvoch ⁠sexuálnych parafílií: nekrofílie - sexuálna príťažlivosť k mŕtvym telám - a sadizmu - dosahovanie sexuálneho uspokojenia prostredníctvom spôsobovania bolesti, utrpenia alebo ponižovania, pozn. red.) i schizoidnou poruchou osobnosti (dlhodobá porucha osobnosti charakterizovaná odťažitosťou od sociálnych vzťahov a obmedzeným vyjadrovaním emócií v medziľudských interakciách. Osoby s touto poruchou sa vyhýbajú blízkym vzťahom a preferujú samotu, pozn. red.).

Túžili po smrti

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