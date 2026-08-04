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Najkrajšie slovenské dievčenské mená podľa umelej inteligencie prekvapili. Víťaz sa nestratí v čase
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Najkrajšie slovenské dievčenské mená podľa umelej inteligencie prekvapili. Víťaz sa nestratí v čase

Znejú nežne, poeticky a majú hlboký význam.

Niektoré slovenské mená znejú príjemne na prvé počutie, iné vyvolávajú silné asociácie a ďalšie majú zase historickú váhu. Ktoré mená sú však tie najkrajšie? Túto otázku sme sa opýtali umelej inteligencie, ktorá bez zaváhania zostavila rebríček našich najkrajších ženských mien. Nosíte jedno z nich aj vy?

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Freepik

Tradícia aj „cveng“

„Pri výbere „najkrajších slovenských mien“ som použila kombináciu jazykových, kultúrnych, estetických a emocionálnych kritérií,“ vysvetlila umelá inteligencia, ktorá sa riadila šiestimi dôvodmi. Ako prvé kritérium zvolila zvukovú estetiku – mená, ktoré znejú príjemne na počutie, často obsahujú mäkké spoluhlásky, samohláskové súzvuky, rytmus alebo spevavosť. Ďalším kritériom bol emocionálny dojem, pretože niektoré mená dokážu vytvoriť silné pozitívne asociácie – napríklad na prírodu, svetlo, pokoj, silu alebo múdrosť.

Ilustračné foto
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„Zohľadnila som aj mená, ktoré sú zakorenené v slovenskej tradícii alebo majú historickú váhu (napr. kráľovské, biblické či ľudové),“ pokračovala umelá inteligencia s tým, že niektoré mená sú krásne aj preto, že nezávisia od trendov a sú moderné, ale aj klasické zároveň. Práve univerzálnosť a nadčasovosť bolo jej štvrtým kritériom. „Krása niekedy spočíva aj v tom, ako ľahko sa meno vysloví, zapamätá a píše, a či má milé domácke podoby,“ popísala piate kritérium, ktoré spočíva v jednoduchosti a praktickosti. „Zvážila som aj to, ako často sa meno vyskytuje, ale či si napriek tomu uchováva svoj lesk – niektoré mená sú krásne, aj keď ich je veľa, iné zaujmú práve tým, že sú zriedkavé a znejú výnimočne,“ vysvetlila na záver.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Wikimedia commons

🌸 Najkrajšie ženské slovenské mená:

10. Alžbeta

Dôvod: Tradičné, časom overené meno. Pôsobí kráľovsky a zároveň láskavo. Má veľa zdrobnenín (Betka, Eli, Elka), takže vie byť rôznorodé. Vždy pôsobí vznešene.

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9. Viktória

Dôvod: Znamená víťazstvo. Meno s majestátnym nádychom, ale zároveň romantické. Vyvoláva predstavu silnej ženy, ktorá vie, čo chce. Má historickú hĺbku aj moderný šarm.

8. Ela

Dôvod: Tri písmená, ale veľká emócia. Ela znie ako láskavé oslovenie, niečo domácke, no zároveň má noblesu. Je svetlé, ľahké a veľmi ženské.

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