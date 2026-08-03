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Telo sa vďaka jej triku začne ochladzovať samo. Miriam Kalisová s horúčavami bojuje účinnou metódou
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Telo sa vďaka jej triku začne ochladzovať samo. Miriam Kalisová s horúčavami bojuje účinnou metódou

Podobný spôsob využívajú v tomto počasí aj Kórejci.

Proti horúčavám bojuje každý po svojom a ak doma nemáte klimatizáciu ani chladnú pivnicu, kde by ste sa pred nimi mohli ukryť, nezostáva vám nič iné, než siahnuť po overených spôsoboch ochladenia. Tých existuje hneď niekoľko, no niektoré možno prekvapia. Na prvý pohľad totiž vôbec nepôsobia tak, že by dokázali človeka schladiť.

Ilustračný obrázok - AI.
Ilustračný obrázok - AI. Foto: Chat GPT

Klin sa klinom vybíja

Bývalá moderátorka Miriam Kalisová má na prežitie týchto dní vlastný recept a ten sa v podstate vôbec nelíši od toho, čo v takomto počasí praktizujú Kórejci. Magazín Tapas spomína miestne príslovie, ktoré by sa dalo voľne preložiť ako „Proti horúčave bojuj horúčavou“ - funguje na rovnakom princípe ako naše „Klin sa klinom vybíja“.

Ilustračné foto / AI.
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Jeho podstatou je, že si miestni v tom najväčšom teple doprajú horúcu polievku a hoci sa to možno zdá zvláštne, tento spôsob môže skutočne pomôcť. Miesta, kde sa podáva tradičná horúca kuracia polievka, bývajú v takýchto dňoch plné. Naštartuje totiž prirodzené ochladzovanie organizmu, telo sa viac potí a po chvíli sa dokáže efektívnejšie schladiť.

Ilustračné foto
Ilustračné foto Foto: Magnific/azerbaijan_stockers

Aj pre Miriam Kalisovú je táto metóda jasnou voľbou. „Na tieto horúčavy sú najlepšie ľahučké jedlá a za mňa je poctivý domáci vývar TOP letné rozhodnutie,“ napísala na Instagrame a pridala aj tipy, ako si ho vychutnať počas letných dní bez toho, aby sa človek musel dlho potiť pri rozpálenom sporáku.

Kalisovej metóda proti horúčavám:

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