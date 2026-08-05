Slováci, problém horúcich nocí vyrieši jednoduchá fyzika. Počas spánku vás schladí aj bez klimatizácie
Vďaka malej zmene sa vyspíte aj počas horúčav.
Horúčavy už ani na Slovensku nie sú žiadnou novinkou. Extrémne vysoké teploty ľudí nútia ukryť sa medzi stenami vlastných domovov a vydržať dni, keď ortuť teplomera nebezpečne stúpa k štyridsiatkam a už ich aj prekračuje, je oveľa náročnejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako si od nich aspoň trochu uľaviť.
Teplo skracuje REM fázu
Počas dňa sa dá s horúčavami bojovať aspoň ventilátorom, zatiahnutými závesmi či studenými obkladmi. V noci je to však pre tých, ktorí nemajú klimatizáciu a nechcú sa zobudiť so zablokovaným krkom z prievanu či mokrou posteľou od navlhčeného chladiaceho uteráka, oveľa náročnejšie. Problémy so spánkom pri vysokých teplotách pritom nie sú ničím výnimočným, potvrdzujú to aj odborníci.
„Vyššia nočná teplota vedie k problémom so spánkom. Zabraňuje totiž prirodzenému poklesu telesnej teploty, spôsobuje prebúdzanie a skracuje čas hlbokého spánku a REM fázy. Pre väčšinu ľudí je najvhodnejšie spať v prostredí, ktoré má medzi 18 a 20 stupňov,“ vysvetlili pre web Sleepapnea.org lekári Pranshu Adavadkar a Tochukwu Ikpez.
Odpoveďou je základný fyzikálny princíp
Dostať teplotu v spálni na túto úroveň bez klimatizácie je počas vlny horúčav priam nemožné. Pomôcť by mohlo celonočné vetranie, no ani to počas tropických nocí nebýva vždy účinné. Riešenie však môže ponúknuť samotná fyzika. Stačí totiž využiť jej základný princíp.