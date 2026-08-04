Ivana Gáborík: Nemám čas na negatívnu energiu. Označovali ma za zlatokopku, no vždy som mala svoje peniaze
Byť iba manželkou hokejistu ju nikdy nenapĺňalo.
Keď sa v posledných dňoch na internete objavili zábery Mariána Gáboríka z festivalu Big Summer Fest na Zelenej vode, sociálne siete zaplavili dohady, odsudzovanie aj ostré komentáre. Niektorí bez váhania súdili jeho manželstvo, iní začali opäť vytvárať príbeh o manželke, ktorá vraj pre luxus prehliadne všetko. Za titulkami a krátkymi videami je 14 rokov spoločného života, počas ktorých si Ivana Gáborík prešla vlastnými pádmi, musela bojovať s nízkym sebavedomím aj nálepkou zlatokopky. A práve v najťažších chvíľach spoznala, akého človeka má vedľa seba.
Nikdy nechcela nikoho sklamať
Navonok pôsobila ako sebavedomá tanečníčka, ktorá má všetko pod kontrolou. V skutočnosti bola dievčaťom, ktoré vyrastalo s pocitom, že musí byť vo všetkom najlepšie. „Viedli ma k tomu aj rodičia. Vždy odo mňa očakávali jednotky a samé áčka, takže som ich nechcela sklamať,“ spomínala Ivana Gáboríková v podcaste Sama Sebou. Ekonomickú vysokú školu síce skončila s červeným diplomom, no ani to nestačilo na to, aby si verila.
„Veľmi mi to sťažovalo život aj na tanečných súťažiach. Nikdy som si neverila. Nikdy som nemala pocit, že som dostatočne pripravená, dosť pekná alebo upravená. Vždy som sa pozerala na iné dievčatá a hovorila si: Takto by som chcela vyzerať aj ja,“ priznala otvorene. Dnes sa na svoje detstvo pozerá s väčším nadhľadom a myslí si, že za jej perfekcionizmom stáli aj presvedčenia, ktoré si priniesla z domu. „Postupne, ako som dospievala, som sa ich snažila meniť,“ vysvetlila Ivana. Na ceste k silnému sebavedomiu jej vraj pomohol jej partner Marián Gáborík, s ktorým nežili od začiatku rozprávkový príbeh.
Láska cez oceán
Keď v roku 2011 začali tvoriť pár, čakalo ich nekonečné cestovanie medzi Európou a Amerikou. „Najskôr sme spolu chodili na diaľku. Lietala som za ním vždy na týždeň alebo dva a potom som sa vracala späť, pretože som mala pracovné záväzky. Vzťah na diaľku vôbec nie je jednoduchý. Keby som sa mala dnes znovu rozhodovať, asi by som si to dobre rozmyslela,“ priznala po rokoch v podcaste Sama sebou.
Keď sa hokejista presťahoval z Columbusu do Los Angeles, bolo jej jasné, že takéto fungovanie už nebude možné. Ivana sa rozhodla odísť za ním, no namiesto vysnívaného hollywoodskeho života prišlo jedno z najťažších období.